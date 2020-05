Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 9 maggio

Pubblicità

Nuovo appuntamento con il bollettino della regione Veneto. Attorno all’ora di pranzo di oggi, si terrà la consueta conferenza stampa dalla sede della protezione civile regionale a Venezia, in cui il governatore Luca Zaia commenterà i dati dell’epidemia di coronavirus di oggi, sabato 9 maggio 2020. Nell’attesa, andiamo a dare un breve ripasso ai numeri di ieri, partendo dalle nuove vittime, che nelle ultime 24 ore sono state solamente 4. Il totale dei decessi da quando è scoppiata la pandemia è così salito a quota 1.627, mentre il numero di infetti totali dallo scorso 21 febbraio è di 18.618, alla luce dei nuovi 42 contagiati rispetto alla precedente rilevazione. Si tratta comunque di dati contenuti e che confermano la tendenza positiva nella regione negli ultimi giorni. Calano nel contempo anche i ricoveri, altro numero che fa sorridere, e di conseguenza i pazienti in terapia intensiva, mentre attualmente i malati sono 6.187, con i negativizzati totali che hanno toccato quota 10.804.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “EVITARE COMPORTAMENTI IRRESPONSABILI”

Le prime parole della conferenza stampa di ieri di Zaia sono state proprio a commento dei dati positivi: «Le persone ad oggi sottoposte a isolamento domiciliare perché positive o entrate in contatto con positivi sono 5.503. Le persone attualmente ricoverate che all’ingresso in ospedale erano risultate contagiate sono 910, ma di questi ben 380 sono ad oggi diventati negativi. Aumentano le dimissioni, 56 in più rispetto a ieri. Purtroppo abbiamo superato la soglia dei 1.600 morti (1.627) ma l’incremento nelle ultime ore è stato solo di otto unità e non dimentichiamo che il bilancio complessivo punta verso il basso». Il governatore si è poi rivolto ai propri conterranei, invitando loro ad evitare comportamenti irresponsabili, leggasi le scene che abbiamo visto due sere fa sui Navigli in quel di Milano: «La situazione è certamente positiva, ma arrivano molte segnalazioni sui comportamenti irresponsabili adottati da qualcuno. Lo sottolineo – il monito ribadito per l’ennesima volta dal governatore leghista – far aumentare il rischio di ammalarsi fa aumentare quello di tornare al lockdown. Se la curva del contagio si alza, torniamo a chiudere tutto. La mascherina va indossata».

