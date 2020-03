Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa Zaia/ Video 18 marzo, dati coronavirus

Nonostante il trend negli ultimi giorni sembrava consigliare una curva “migliore” per il contagio da coronavirus in Veneto rispetto alle altre Regioni del Nord, la giornata di ieri ha purtroppo segnato un bollettino tutt’altro che “ben augurante” per i cittadini veneti. Nella conferenza stampa tenuta dal Governatore Luca Zaia – confermata anche per oggi la diretta in video Facebook attorno all’ora di pranzo – ieri i dati sono stati peggiori rispetto agli ultimi giorni anche se si conferma il Veneto in condizioni migliori rispetto ad esempio alla Lombardia con la tecnica del “tampone tout court” che alla lunga sembra funzionare più di altre modalità di “lotta” al coronavirus: 12 morti e 392 contagi in più rispetto al giorno di lunedì, il Covid-19 non è stato per niente sconfitto e ha fatto raggiungere quota 2923 contagi positivi in tutta la Regione con i morti purtroppo saliti a 89. Il dato che invece veniva segnalato come positivo ieri nel bollettino in diretta video con Zaia è certamente quello sul numero di ricoverati in terapia intensiva: 14 nuovi ricoverati gravi per un totale di 177 posti letto di Terapia intensiva al momento occupati. Il numero di ricoverati negli altri reparti arriva invece a 593 (+47) mentre sono aumentati i guariti-dimessi con +16 ieri per un totale di 147.

Qui la diretta video Facebook del bollettino Veneto col Governatore Zaia

BOLLETTINO VENETO, L’APPELLO DI ZAIA

A fronte del contagio purtroppo ancora non frenato, il Governatore Zaia nella diretta conferenza stampa su Facebook ha richiesto sanzioni ancora più dure per contrastare l’uscita di casa di chi espressamente non ha obblighi di lavoro (o di sostentamento): «Si valuti l’opportunità di vietare anche le passeggiate: il problema non è l’uscita in solitaria, ma i cittadini nelle aree urbane rischiano di affollare i parchi. Giuridicamente non possiamo predisporre norme per vietarle, serve una legge a monte che ce lo permetta». In merito alla sfida lanciata giorni fa sulla vicenda tamponi, mentre Zaia prima veniva quasi “dileggiato” per la proposta oggi è la stessa Oms che invita a fare più tamponi per provare a tracciare meglio i vari contatti dei positivi o sospetti tali di coronavirus: «Mi fa piacere che l’Oms abbia confermato l’importanza di fare i test, noi continueremo con la politica dei tamponi. Un tampone non fa mai male a nessuno. Se troviamo anche un solo positivo, ne evitiamo altri dieci. Mi spiace invece che il mondo scientifico si spacchi a metà, su una cosa per la quale non bisognerebbe nemmeno discutere». A margine del bollettino Veneto espresso ieri mattina – e in attesa di attendere quello nuovo aggiornato al 18 marzo 2020 – il Governatore leghista ha annunciato ancora questa mattina «Siamo avanti per poter presentare un dispositivo di protezione individuale. Sembra sia passata la norma sui dispositivi di protezione, tra una settimana produrremo mascherine “Made in Veneto”, anche mascherine chirurgiche».





© RIPRODUZIONE RISERVATA