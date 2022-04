Bollo auto 2022/ Quando scade, in quali regioni previste proroghe?

Bollo auto 2022: quando va effettuato il pagamento?

Come sappiamo il bollo auto 2022 ha un limite entro cui è possibile pagare, senza dover corrispondere ulteriori sanzioni. Ad esempio, se il bollo auto scade il 31 dicembre il pagamento deve essere effettuato tra il primo gennaio dell’anno successivo ed il 31 gennaio. Se invece il bollo auto scade il 28 febbraio, il pagamento dovrà essere effettuato tra il primo marzo e del 31 marzo successivi.

Bollo auto 2022: le proroghe degli anni precedenti

Con la pandemia sono state combinate varie proroghe, sia nel 2020 che nel 2021. Tuttavia per il 2022, la legge di bilancio non ha previsto proroghe e la decisione è stata affidata ad alcune regioni in ordine sparso. Infatti il tributo viene corrisposto agli enti amministrativi locali attraverso:

i centri ACI,

alle Poste,

alle ricevitorie Lottomatica,

agli sportelli ATM;

nelle tabaccherie convenzionate con Banca ITB.

Come avevamo annunciato, nelle ragioni di Lombardia e Piemonte, il termine è variabile sulla base della tipologia di proprietario. Invece quest’anno è la regione Emilia Romagna a distinguersi per avere introdotto una proroga del bollo auto 2022.

Proroga non vale per tutti, ma soltanto per quei pagamenti fissati dal primo aprile al 30 giugno 2022, che potranno essere corrisposti senza alcun tipo di sanzione entro il 31 luglio 2022. L’ente regionale ha motivato questa misura con la crisi sanitaria non ancora del tutto risolta.

Bollo auto 2022: sanzioni

Chi invece ha dimenticato di pagare il bollo auto 2022 puoi incorrere in alcune sanzioni di importo variabile a seconda dei giorni ho dei mesi di ritardo: