Bollo auto 2023/ Quando e come effettuare il pagamento per evitare multe

Il pagamento per il bollo auto 2023 ha delle scadenze diverse a seconda dei casi, che devono essere seguite minuziosamente per non ritrovarsi a dover pagare una cifra maggiorata a causa delle possibili sanzioni.

In previsione si pensava che il bollo auto potesse esser saltato o comunque rimandato il pagamento. Visto che la tassa è rimasta, occhio al calendario delle scadenze (attenzione allo stralcio del bollo auto).

A riguardo di ciò, bisogna considerare se il veicolo sulla quale si deve pagare il tributo, è stato immatricolato da poco oppure è stati stato immatricolato da un po’ di tempo.

Per i veicoli nuovi o già circolanti, il bollo auto 2023 dovrà essere pagato entro la fine del mese di immatricolazione, ad esempio, nel caso in cui il veicolo sia stato immatricolato a febbraio 2023, il bollo auto dovrà essere pagato entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

Nonostante ciò, c’è un’eccezione a questa regola. Infatti se la data di immatricolazione cadesse negli ultimi 10 giorni del mese, il bollo auto dovrà essere pagato entro e non oltre la fine del mese successivo.

Bollo auto 2023: come funziona se l’auto usata è stata acquistata dal concessionario

C’è da tenere in considerazione che, nel caso in cui il veicolo usato acquistato presso un rivenditore autorizzato come ad esempio un concessionario, si posso presentare due ipotesi:

Ipotesi 1: il concessionario, aveva richiesto l’esenzione del bollo auto consegnata per la rivendita. In questa situazione, verranno applicate le stesse regole previste per il pagamento quindi:- L’acquirente dovrà pagare il bollo auto entro il mese di acquisto del veicolo ( solitamente la data di riferimento è quella dell’atto di vendita);

– Nel caso in cui la data di acquisto ricadesse negli ultimi 10 giorni del mese, il pagamento del bollo, dovrà avvenire entro la fine del mese successivo. Ipotesi 2: se il concessionario non aveva chiesto alcuna esenzione per l’auto oggetto della rivendita, vale la regola per i veicoli già immatricolati, ovvero bisognerà rispettare la periodicità che si ha acquisito e pagare secondo quanto vige nelle normali regole (ovvero entro il mese successivo alla scadenza).

