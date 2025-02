Anche quest’anno è previsto il pagamento del bollo auto 2025 per rispettare la scadenza. L’adempimento dell’imposta di riferimento coinvolge i proprietari dei mezzi iscritti regolarmente nel pubblico registro automobilistico.

Il bollo è una tassa che va pagata obbligatoriamente indipendentemente dal fatto che un’auto circoli o meno su strada. La normativa prevede che l’imposta dev’essere versata non solo in caso si è titolari del veicolo, ma anche con un contratto di leasing oppure come usufruttuario.

Le informazioni sul bollo auto 2025

Il pagamento del bollo auto 2025 prevede le medesime regole degli anni scorsi. Dal momento in cui è una tassa regionale ogni territorio potrebbe prevedere delle differenze importanti che incidono sulle scadenze, sulla potenza del veicolo ed eventuali agevolazioni.

A meno che una Regione non promuova degli sconti fiscali territoriali, al momento le uniche agevolazioni fanno riferimento alle auto elettriche e ibride, sui quali il pagamento della tassa di proprietà viene esentata per cinque anni circa.

Un ulteriore sconto è previsto per i veicoli storici, ovvero immatricolati venti o trenta anni fa e sui quali è previsto il pagamento al 50% rispetto al bollo ordinario.

Esenzioni ammesse dalla 104

Indipendentemente dagli sconti sopra citati, la Legge 104 permette al titolari invalido, di godere di un mezzo esente dal pagamento del bollo. Naturalmente l’intestatario dell’auto esentata dev’essere a sua volta il soggetto avente la disabilità.

Il mezzo deve avere la finalità di permettere di trasportare il soggetto invalido e l’esenzione va comprovata dall’ACI oppure dall’Agenzia delle Entrate stessa.

Come e dove pagare il bollo

I soggetti che invece devono pagare regolarmente il bollo hanno a disposizione una molteplicità di servizi, tra cui: gli sportelli bancari, i siti e le applicazioni della propria banca, la piattaforma ACI, l’applicazione IO (a patto che la propria Regione abbia dato il consenso) e la domiciliazione bancaria (sempre vincolata all’ammissibilità del territorio in cui si vive).

Attenzione alle possibili multe che potrebbero aggirarsi tra l’1,5% (minimo) e il 5% (massimo), oltre agli interessi addebitati all’automobilista inadempiente. La percentuale dipende dal ritardo, più si paga in ritardo e la maggiore sarà il corrispettivo da saldare.