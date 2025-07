Il bollo auto 2026 cambierà con novità e modifiche piccole ma significative, già decise dal Cdm: scopriamo di cosa si tratta

Il bollo auto 2026 cambia e introduce una serie di modifiche così come stabilito dal governo tramite apposito consiglio dei ministri che si è tenuto in questi giorni, come decreto attuativo della riforma fiscale. Quali sono le principali novità? Vediamole assieme a cominciare dal dire che il bollo auto dal 2026 diverrà in tutto e per tutto una tassa regionale, di conseguenza sarà competenza delle stesse riscuoterlo e organizzare scadenze. Cambiano anche le date, con la tassa sul possesso della vettura che dovrà essere pagata l’ultimo giorno del mese successivo alla prima immatricolazione. In poche parole, se acquistate una vettura a luglio 2025, il prossimo bollo dovrete pagarlo entro agosto 2026, quindi agosto 2027 e via discorrendo.

Ovviamente queste scadenze valgono solo per le nuove immatricolazioni mentre per tutte le altre auto resteranno uguali. Attenzione anche ad un’altra novità importante stabilita in Cdm, ovvero, che le auto sottoposte a fermo amministrativo dovranno comunque pagare il bollo. Fino ad oggi le vetture “fermate” per una grave violazione del codice della strada, erano di fatto esentate dal pagamento, era come se il suo proprietario fosse di fatto lo stato, mentre dal 2026 in avanti bisognerà in ogni caso pagare la tassa di possesso.

BOLLO AUTO 2026, LE NOVITA’: RESTERA’ IL SUPERBOLLO

Il fermo amministrativo non va confuso con il fermo fiscale, che invece subentra in caso di debiti con l’agenzia delle entrate, una situazione totalmente differente. Non sono previste delle novità invece in merito al Superbollo, che è riservato alle vetture con motori molto potenti, che oltre al classico bollo dovranno pagare una sovrattassa.

Da anni i vari governi che si sono susseguiti hanno promesso l’eliminazione di questa imposta, tutta italiana, ma per il momento resiste, per buona pace dei proprietari di veicoli con tanta cavalleria nel motore. Infine attenzione alle auto elettriche, che solitamente sono esentate dal pagamento del bollo per i primi 5 anni ma viste le novità e il fatto che la tassa passa totalmente in mano alle regioni, non è da escludere che anche le green possano finire nel calderone.

