Bollo auto/ Come capire se è stato pagato on line nelle varie regioni italiane

Come capire se il bollo auto è stato già pagato? Esiste una procedura online da seguire per poter verificare se l’Aci ti considera moroso.Il bollo auto è un’imposta che deve essere necessariamente pagata Salvo alcuni casi, ad esempio i disabili con legge 104, possono evitare di pagare il bollo auto poiché resi esenti. Ma solo in alcuni particolari casi, cioè se all’interno del verbale della legge 104 rilasciato dall’INPS, è stato indicato il comma di gravità.

Conti all'estero/ Nel monitoraggio fiscale si applica il favor rei, cosa vuol dire?

Bollo auto: come capire se è stato pagato

In tutti gli altri casi invece il bollo auto deve essere pagato. Fino a poco tempo fa la procedura online era disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ma con la legge 124 2019 all’articolo 51 il servizio è stato dismesso da questo ente ed è stato affidato direttamente all’ACI secondo un’ottica di semplificazione procedurale. Sul sito in particolare, è possibile accedere con le proprie credenziali relative all’identità digitale Spid, Cie e Cns e oltre a visualizzare se è stato pagato o meno il bollo, è possibile anche visualizzare l’importo dovuto, la scadenza, l’abilitazione al versamento on-line punto Per chi volesse inoltre è possibile anche calcolare on-line il bollo e il superbollo.

Bonus 150 euro per le famiglie/ Solo in caso di adozione di un animale domestico

per poter effettuare questa verifica è però necessario possedere il tipo di veicolo, il numero di targa del veicolo, la regione di residenza dell’intestatario, il tipo di pagamento prescelto.

Bollo auto: come effettuare il pagamento

Sarà possibile Inoltre conoscere anche in caso di ritardo, quale sarà la sanzione amministrativa applicata.

Il bollo auto comunque è un tributo locale previsto dall’amministrazione finanziaria italiana che grava sugli autoveicoli e sul motoveicoli immatricolati in Italia. Tranne che per alcune rare eccezioni, non è possibile essere esentati dal pagamento del bollo.. questa tassa automobilistica però fa eccezione per le regioni del Friuli Venezia Giulia e Sardegna, la cui gestione è affidata all’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda invece tutte le altre regioni questa viene affidata all’ACI. Anche nelle regioni dove ancora vige la gestione dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia è possibile procedere al pagamento anche attraverso le delegazioni regionali ACI, si tratta di un pagamento cumulativo all’interno di PagoPa denominato “gestione flussi”.

EVASIONE FISCALE/ Vince la furbizia di massa col consenso di politici e intellettuali

© RIPRODUZIONE RISERVATA