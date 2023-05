Bollo auto Legge 104/ Tutti i casi per godere dell’esenzione completa di pagamento

Il bollo auto in caso di Legge 104, prevede l’esenzione del pagamento? Teoricamente, sì. Di seguito vedremo le modalità previste per poter godere dell’esenzione, e quali sono i casi specifici da tenere in considerazione per usufruirne in modo permanente.

Il bollo auto è una tassa automobilistica che va pagata dal conducente/proprietario del mezzo. Ma chi gode della Legge 104, possiede diverse agevolazioni, (ad esempio anche sull’acquisto degli elettrodomestici con sconto) ma anche l’esenzione di alcuni pagamenti, come il bollo auto.

Riscossione pagamenti INPS/ Sanzioni ridotte 50%: tutte le possibilità per i debitori

Bollo auto Legge 104: quali sono i casi previsti per l’esenzione?

Non tutti i soggetti disabili possono godere di certi benefit. Nel caso di bollo auto e Legge 104 annessi tra di essi, ecco gli unici casi dove è permessa l’esenzione completa del pagamento:

Portatore di handicap (indipendentemente dalla gravità, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti: per attestare la veridicità della condizione di handicap, occorre presentare un certificato medicato che possa dimostrare l’impossibilità a deambulare autonomamente o senza l’aiuto di qualcuno. Se il mezzo è intestato al disabile, quest’ultimo dovrà avere la patente di guida speciale. Anche il mezzo dovrà essere adibito in modo opportuno al trasporto (salvo per i minorenni). Invalido con pluriamputazioni e con grave limitazione della capacità di deambulare: nel verbale di invalidità, occorre che venga specificata la gravità della patologia. Non è essenziale adeguare il mezzo (in nessun caso). Handicap mentale o psichico: la certificazione deve accertare la gravità, al punto tale da sottolineare il riconoscimento al sussidio di accompagnamento. Il documento mentale deve riportare la disabilità mentale o psichica riconosciuta dalla Legge. Sordo/sordomuto: entrambe le parole dovranno figurare nel documento rilasciato dalla commissione medica. Non vedente: sul documento della commissione medica, devono comparire obbligatoriamente tali parole “cieco totale”, “cieco parziale” o “ipovedente grave”. Sindrome di down: è sufficiente il documento rilasciato dal medico di famiglia.

Se una famiglia possiede un soggetto con 104 a carico fiscale, anche un componente potrà usufruire dell’esenzione del pagamento del bollo auto (allo stesso modo di chi ha la Legge 104).e

Esonero contributivo lavoro domestico/ Esenzione fino al 50%, ma solo in questo caso

LEGGI ANCHE:

Inflazione 2023/ Corrado Passera, "aumentare i tassi è sbagliato e dannoso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA