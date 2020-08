Bollo auto quando si paga?/ Dalla Lombardia alla Sicilia, nuove scadenze post-covid

Fra le varie tasse che sono state rinviate a causa dell’epidemia di coronavirus e della successiva crisi economica e sanitaria, anche il bollo auto. Molte regioni hanno infatti deciso di rinviare il pagamento dell’annosa tassa automobilistica, anche se non c’è stata alcuna uniformazione nazionale a riguardo, come sottolinea l’edizione online del quotidiano Il Giornale, con ognuno che ha deciso praticamente per se. Cerchiamo quindi di capire nel dettaglio le nuove scadenze partendo dal nord, dalla Lombardia, dove il bollo è stato sospeso fino al 31 ottobre, ma solo se è scaduto nel periodo che va dall’8 marzo fino al prossimo 30 settembre. La tassa andrà quindi versata entro la fine del mese di ottobre, che però, cadendo in sabato, slitterà fino al 2 novembre, un altro leggero “posticipo”. E’ ancora più lontana la scadenza per la Provincia Autonoma di Trento, che ha deciso di posticipare il tutto al 30 novembre del 2020, senza alcuna sanzione ne interesse.

BOLLO AUTO QUANDO SI PAGA? GIA’ SCADUTO DA PIU’ DI UN MESE IN MOLTE REGIONI

In Campania si è optato per una doppia proroga, sospendendo tutti i pagamenti tributari fino al 31 maggio e poi fino al 30 settembre del 2020, bollo compreso. In Sicilia è stata invece applicata la stessa decisione della Lombardia, con i versamenti slittati al 31 ottobre/2 novembre, mentre in altre regioni il pagamento del bollo è stato sospeso “solamente” fino allo scorso 31 luglio, leggasi in particolare quelle regioni meno falcidiate dal coronavirus come ad esempio l’Abruzzo, la Calabria e la Valle d’Aosta, ma anche zone dove il coronavirus si è fatto particolarmente sentire, vedi Marche e Liguria. In Piemonte, invece, i pagamenti erano stati rimandati fino al 15 luglio 2020, e di conseguenza è necessario pagare. Infine nel Lazio, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, e nella Provincia autonoma di Bolzano, è ormai passato più di un mese dalla scadenza, visto che il termine ultimo era il 30 giugno.



