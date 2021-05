Bollo auto, scadenza e quando pagarlo/ Le regioni che l’hanno prorogato per il covid

Alcune regioni hanno deciso di prorogare il pagamento del Bollo auto, la famosa tassa di proprietà del proprio mezzo. Così come accaduto l’anno scorso, in occasione della prima ondata di covid, diversi governi locali hanno deciso anche quest’anno di attuare delle proroghe specifiche o delle agevolazioni per i propri clienti, così come sottolineato dai colleghi dell’edizione online del quotidiano Il Giornale. Del resto, trattandosi di un tributo locale, lo stesso Bollo auto si paga a seconda delle modalità stabilite dalle varie amministrazioni regionali, e in generale, entro l’ultimo giorno del mese successivo della scadenza indicata sulla ricevuta del pagamento dell’anno precedente.

Ma veniamo nel dettaglio a queste proroghe e agevolazioni, a cominciare dalla regione Campania, con i bolli in scadenza fra il 19 gennaio e il 30 aprile che sono stati posticipati al 31 luglio, quindi fra circa due mesi. In Emilia Romagna, invece, il termine ultimo per pagare la tassa annuale è stato prorogato al prossimo 2 agosto, in piena estate 2021, ma relativamente però ai bolli auto scaduti nei mesi di aprile, maggio e giugno.

BOLLO AUTO, LE PROROGHE DELLE REGIONI: IN VENETO C’E’ TEMPO FINO A SETTEMBRE

Chi salderà il pagamento entro tale data non riceverà alcuna sanzione, pagando la cifra identica a quella che si sarebbe spesa se il pagamento fosse avvenuto entro la canonica scadenza. Ancora di più ha fatto il Veneto che ha deciso che tutti i bolli auto in scadenza dal primo gennaio 2021 fino al 31 agosto, potranno essere saldati il 30 settembre; senza dubbio una ghiotta agevolazione soprattutto per coloro cui la tassa è scaduta ai primi dell’anno, e che di fatto hanno avuto un bonus di diversi mesi per compensarla. Ricordiamo che il bollo varia da regione a regione ma anche a seconda della potenza della propria auto. Nel caso in cui aveste un’automobile con una potenza superiore ai 252 cavalli, in quel caso dovrete pagare il Superbollo, una tassa decisamente salata che comporta un surplus di 20 euro per ogni kilowatt in eccesso rispetto al limite di 185.

