A Bologna cinque persone, tra cui due minorenni, sono indagate per propaganda jihadista: hanno visitato un portale estremista sul deep web

Sono almeno cinque le persone che potrebbero (e quasi certamente lo faranno) finire nei guai, coinvolte in un’indagine mossa dalla Questura di Bologna che ha appurato che erano assidui frequentatori di alcuni portali sul deep web usati per diffondere materiale di propaganda jihadista: un caso ancora tutto in divenire perché si sta cercando di definire nel dettaglio le condotte degli indagati, ma che vede coinvolti – riferisce il Corriere della Sera nella sua versione di Bologna – anche tre minori che utilizzavano i computer di genitori per accedere ai portali propagandistici e per diffonderli ad altri utenti, probabilmente loro amici o anche estranei sul web.

Cinque indagati per propaganda jihadista a Bologna: tra di loro ci sarebbero anche tre minorenni

Partendo dal principio, dell’indagine condotta dalla Questura di Bologna non abbiamo ancora grandi dettagli: sappiamo, per esempio, che tutto sarebbe partito su segnalazione della direzione centrale della polizia sul monitoraggio della rete internet dopo aver notato numerosi accessi da parte di diversi indirizzi IP italiani ad alcuni portali notoriamente jihadisti presenti sul deep web (ovvero quella parte di internet “nascosta” dai motori di ricerca tradizionali e accessibile sono grazie a una serie di conoscenze informatiche); mentre a restringere il perimetro dell’indagine al territorio bolognese ci ha pensato la Digos.

Una volta individuati, gli indirizzi IP hanno condotto a cinque differenti computer tra Bologna, Modena e Ravenna, appartenenti tutti a persone straniere regolarmente giunte sul territorio italiano e con il permesso di soggiorno in regola: due di questi computer erano in uso esclusivo di altrettanti adulti, ma gli altri tre erano condivisi da genitori e figli minorenni e sarebbero proprio questi ultimi ad aver effettuato gli accessi sul sito jihadista; mentre ora si cerca di capire se tra le cinque persone ci sia un qualche tipo di collegamento visto che – apparentemente – non hanno mai avuto alcun contatto tra loro.