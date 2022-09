Bologna, cede l’asfalto in via Saffi/ Voragine e strada chiusa per lavori carreggiata

Cede l’asfalto a Bologna, in Via Saffi. Nella giornata di ieri, al centro della carreggiata, è comparsa una crepa e poco dopo vicino la stessa ne è apparsa un’altra, parallela e più piccola. La strada è stata chiusa al traffico: in Piazza di Porta San Felice sono state posizionate alcune transenne per deviare le auto. L’accesso, come si legge sul cartello posizionato vicino le transenne, è consentito solamente ai residenti di Via del Chiu’, che ha l’ingresso poco prima del cedimento dell’asfalto.

I tecnici, come riportano quotidiano bolognesi, si sono messi subito a lavoro ma la strada resterà chiusa fino al ripristino della carreggiata, dopo che i tecnici effettueranno delle prove statiche per comprendere se sia possibile o meno riaprire la carreggiata. L’area del cedimento è stata circondata dalle transenne, in modo tale da permettere ai pedoni di circolare sotto i portici. Per la stessa strada sono passati i partecipanti a una marcia ambientalista per dire no a nuove cementificazioni, al passante e al nuovo impianto di risalita al Corno alle Scale: hanno dovuto circolare intorno alla voragine aperta per strada.

La segnalazione ai Vigili del Fuoco

Sulla carreggiata si è aperta una spaccatura ben visibile che ha portato alla chiusura di un tratto di via Saffi che va da porta San Felice a via del Chiù. Possono passare solamente i residenti di Via del Chiu’, essendo l’ingresso leggermente prima del cedimento della strada stessa. Come spiega Repubblica, si tratta di un tratto di strada dove in passato è stato fatto un intervento di copertura del torrente Ravone.

La chiusura della via è stata decisa dai vigili del fuoco dopo la segnalazione di un cittadino arrivata in mattinata nella giornata di ieri, domenica 4 settembre. I segnali sono stati posti in concomitanza della Canaletta Ghisiliera, un corso d’acqua artificiale derivato dal Canale di Reno. Intanto, un sopralluogo dei tecnici comunali e di Hera, ha dato il via ai lavori sulla rete idrica, come riporta Bologna Today. Via Saffi risulta ancora chiusa al traffico in entrambe le direzioni da Porta Saffi a via del Chiù. Anche i bus sono deviati, nel tratto tra via Vittorio Veneto e viale Vicini.

