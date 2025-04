Passano i giorni ma i dubbi restano e – in un certo senso – si fanno sempre più ampi, con il Comune di Bologna che da ormai più di una settimana tace su chi abbia finanziato la seconda edizione della Piazza per l’Europa che si è tenuta la scorsa domenica proprio nel capoluogo emiliano, evitando saggiamente le domande poste dai giornalisti – con il Fatto Quotidiano in primissima linea – e soprattutto dall’opposizione di Lega e Fratelli d’Italia all’interno del Consiglio comunale: un fatto non da poco, perché il rischio è che si sia ripetuto anche a Bologna il copione già visto a Roma, con l’evento – che nulla ha di comunale – pagato interamente dall’amministrazione locale.

Facendo innanzitutto un passetto indietro – infatti – prima di arrivare a Bologna è importante ricordare che la prima Piazza per l’Europa si è tenuta lo scorso 15 marzo nella Capitale: l’evento era stato organizzato dal quotidiano Repubblica, ma in un secondo momento si scoprì che i 350mila euro necessari (tra allestimenti, sicurezza, pulizia e quant’altro) furono interamente sborsati dall’amministrazione di Gualtieri; mentre a causa del maltempo che interessò l’Emilia proprio in quel momento né il sindaco bolognese Lepore, né la collega fiorentina Funaro riuscirono a partecipare.

Chi ha finanziato la Piazza per l’Europa a Bologna: la risposta (elusiva) del Comune

Proprio a causa della loro assenza, già diverse settimane fa Lepore e Funaro avevano deciso di replicare la Piazza per l’Europa anche a Bologna, fissando come data quella della scorsa domenica – ovvero il 6 aprile – e precisando che il fitto elenco di ospiti avrebbe partecipato a titolo completamente gratuito: per l’evento sarebbero serviti in totale circa 20mila euro che – disse il Comune – sarebbero stati “interamente sostenuti da soggetti privati” non meglio specificati.

Già il 31 marzo – ad una settimana di distanza dall’effettivo evento – alle domande di giornalisti ed opposizione, il Comune di Bologna e l’assessore al Bilancio Roberta Li Calzi citarono la “trasparenza che [ci] contraddistingue” per sottolineare che l’elenco completo dei “finanziatori” sarebbe stato fornito al più presto; ma nel frattempo il tempo è passato, l’evento c’è stato e l’elenco – quasi ovviamente – non è ancora stato pubblicato, con il Comune che oggi ripete che “non diamo anticipazioni” e che “tutto sarà pubblicato quando saranno finite le procedure“.