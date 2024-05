Bologna in Champions League per la seconda volta/ Video: i tifosi riempiono Piazza Maggiore

A 60 anni esatti dall’ultima qualificazione, il Bologna oggi si è ‘conquistato’ un posto di diritto nella Champions League, assieme alla già ovviamente confermata Inter (titolare di scudetto e stella in questa stagione calcistica), al Milan e alla Juve che entra – quasi a malapena – dalla porta posteriore dopo una stagione di tentennamenti e passi sbagliati. Una conquista, comunque, puramente matematica, perché pur restando vero che il Bologna ha giocato una stagione positiva, la conferma è arrivata solo dopo il 2 a 1 tra Atalanta e Roma, che ha escluso la Maggica dalla top 5 della Champions League.

Rimane in bilico l’ultimo posto tra i futuri campioni europei che ipoteticamente potrebbe spettare all’Atalanta che a breve sfiderà la Fiorentina nel recupero, me i rosso-blu e bianco-neri a quota 67 punti sono certi di riuscire a piazzarsi almeno in quarta e quinta posizione. Insomma, ormai è certo e nessuna partita potrà cambiare il fatto che il Bologna dopo 60 anni torna a giocare tra i big della Champions League per donare ai tifosi rosso-blu – si spera – una festa al pari, se non superiore, di quelle che hanno visto protagoniste il Napoli e l’Inter nell’arco dell’ultimo anno.

Bologna in Champions League, Saputo: “Un traguardo storico”

Dicevamo, appunto, che per il Bologna è solamente la seconda volta nella lunga storia della Champions League che riesce a guadagnarsi un posto, dopo la stagione del 1964/65 che vedeva alla guida uno storico Fulvio Bernardini che riuscì a portare la sua squadra solamente al primo turno, tornando a casa con la coda tra le gambe dopo una triste sconfitta contro l’Anderlecht determinata dal lancio di una sfortunatissima monetina (prima che a decidere il destino delle partite fossero i più equilibrati calci di rigore).

Non a caso, commentando l’accesso matematico del Bologna alla Champions League il Presidente Joey Saputo ha parlato di un “traguardo storico”, mentre a guardare il capoluogo emiliano e la sua Piazza Maggiore adesso si vedrebbe solo una spessa fumata rosso-blu con migliaia di tifosi che dopo la partita Atalanta-Roma, bandiere alla mano, sono scesi a festeggiare tutta la loro felicità riempiendo le vie storiche bolognesi.

