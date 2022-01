Bologna Inter/ I rossoblù presentano la distinta, rischio 0-3 a tavolino

Il “caso della distinta” rende ancora più complicata la situazione di Bologna Inter, perché i rossoblù potrebbero davvero rischiare la sconfitta per 0-3 a tavolino a causa appunto della distinta presentata dal Bologna, che poi come sappiamo non è sceso in campo a causa del divieto imposto dalla Asl della città emiliana. Chiariamo meglio la situazione: le squadre che in situazioni di questo tipo non si presentano allo stadio, naturalmente non presentano nemmeno la distinta all’arbitro, essendo state bloccate dall’ordine della Asl locale che impedisce loro di scendere in campo.

Nel caso di Bologna Inter, invece, i dirigenti rossoblù la sera precedente avevano caricato il documento, che ormai da diverso tempo i club compilano on-line su un’area extranet della Lega Serie A. Una sorta di “bozza”, che va rivista il giorno della partita in caso di disputa della gara. Il Bologna tuttavia si è dimenticato di rimuovere la distinta, che in questo modo è diventata ufficiale ed è finita come da prassi nelle mani dell’arbitro Ayroldi e della squadra avversaria, cioè l’Inter, che da regolamento si è presentata allo stadio Renato Dall’Ara. Per il Bologna, una dimenticanza che rischia di costare cara…

BOLOGNA INTER, IL “CASO DISTINTA”: PUÒ FINIRE DAVVERO 0-3 A TAVOLINO

Ecco dunque che la situazione del Bologna diventa diversa da quella di Torino, Udinese e Salernitana (per citare le altre tre squadre che ieri non si sono presentate in campo): i rossoblù, avendo presentato una distinta, avrebbero avuto l’obbligo di presentarsi e la sconfitta per 0-3 a tavolino potrebbe diventare realtà a causa di questo vizio di forma. Ad essere ancora più precisi: in primo grado (cioè davanti al giudice sportivo) lo 0-3 potrebbe toccare a tutte e quattro, anche se la prassi è ormai che la gara venga mantenuta sub-judice, ma Torino, Udinese e Salernitana non dovrebbero avere poi problemi ad ottenere in appello la ripetizione della partita, che per il Bologna invece diventa per niente garantita.

Presentare una distinta e poi non essere fisicamente allo stadio infatti è tecnicamente una vera e propria rinuncia a disputare la partita, per cui Bologna Inter potrebbe davvero terminare 0-3 a tavolino. L’Inter fa trapelare la sorpresa per essersi ritrovata nelle mani un documento ufficiale compilato da un club che alla Lega aveva chiesto il rinvio del match e aspetta gli sviluppi, perché ad esempio resta in sospeso pure la posizione di Hakan Calhanoglu, che è squalificato e dovrebbe saltare la Lazio non avendo avuto luogo Bologna Inter: se però scattasse lo 0-3 immediato, il turco sarebbe a disposizione di Simone Inzaghi.



