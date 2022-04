Bologna Inter, la data del recupero di Serie A/ Ecco quando si gioca al “Dall’Ara”

La data di Bologna Inter, recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A, è stata definita: la partita si dovrebbe giocare allo Stadio Renato Dall’Ara mercoledì 27 aprile. L’orario non è stato ancora deciso dalla Lega. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo. I nerazzurri, infatti, stanno ancora cercando di ottenere la vittoria a tavolino. La loro richiesta è stata rigettata finora sia dal Giudice Sportivo in primo grado sia dalla Corte Sportiva d’Appello in secondo grado. L’ultima spiaggia adesso è rappresentata dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, che si esprimerà in merito il prossimo mercoledì 13 aprile.

La partita, originariamente in programma il 6 gennaio 2022, non andò in scena a causa delle numerose positività al Covid-19 riscontrate nella rosa dei rossoblù. I nerazzurri, in quella occasione, si presentarono in Emilia Romagna e attesero nell’impianto l’arrivo degli avversari, che tuttavia dopo avere presentato la distinta non scesero in campo per la quarantena imposta dalla Asl. È per questo motivo che presumibilmente anche questo ricorso avrà fumata nera.

Bologna Inter, la data del recupero di Serie A: un match decisivo

La data del recupero di Bologna Inter, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A, è fissata per mercoledì 27 aprile con orario ancora da definire. Il match è decisivo per le sorti della corsa allo scudetto. È anche per questo che i nerazzurri da tempo spingono per l’assegnazione dei tre punti a tavolino. Ciò, presumibilmente, tuttavia, non accadrà. È in arrivo, infatti, il terzo “no” da parte della Giustizia Sportiva.

Dall’esito della partita in questione dipenderà il futuro dei nerazzurri. Al momento, infatti, la squadra di Simone Inzaghi si trova a -2 dalla vetta della classifica, occupata dal Milan, ma con una gara in meno, ovvero proprio quella con i felsinei. Alla fine del campionato, ad ogni modo, mancano ancora diversi turni, per cui tutto può ancora accadere.

