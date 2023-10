Bologna, marocchino cerca di stuprare 14enne alle giostre/ Vittima baciata e palpeggiata: passanti la salvano

Un marocchino di 21 anni ha cercato di stuprare una quattordicenne che si trovava alle giostre a Bologna. Aveva iniziato a baciarla e a palpeggiarle le parti intime, contrariamente alla sua volontà, quando alcuni passanti hanno notato la scena e l’hanno salvata. L’uomo, che come riportato da Il Giornale è incensurato, è stato denunciato ai Carabinieri per violenza sessuale aggravata nei confronti della minorenne.

L’episodio è accaduto lo scorso 23 settembre alla sagra di San Luigi Gonzaga, che si tiene ogni anno a San Giorgio di Piano. La vittima era in compagnia di alcune coetanee, che però pare non fossero insieme con lei in quel momento. È proprio in virtù di ciò che il marocchino ne ha approfittato per adescarla, prima sul posto e poi provando a trascinarla verso il vicino cimitero, dove si sarebbe dovuta consumare la violenza sessuale. Le urla della quattordicenne, tuttavia, hanno destato l’attenzione di alcuni presenti, che sono intervenuti.

Bologna, marocchino cerca di stuprare 14enne alle giostre: è stato denunciato

Il marocchino che aveva cercato di stuprare la quattordicenne alle giostre in provincia di Bologna, dopo essere stato sorpreso dai passanti, si è messo in fuga. La vittima, profondamente sconvolta, è stata aiutata dai presenti e ha successivamente chiamato la mamma, a cui ha raccontato quanto accaduto. La famiglia l’ha accompagnata in caserma per denunciare. È in questo modo che si sono attivate le ricerche dell’aggressore da parte della Centrale Operativa di San Giovanni in Persiceto. In meno di una settimana, queste hanno dato i loro frutti.

Il ventunenne è stato identificato e denunciato per violenza sessuale aggravata. È emerso che si trova regolarmente sul territorio italiano e che non ha precedenti penali. Adesso, però, dovrà vedersela con la giustizia per il tentato stupro alla minorenne, che è tuttora sconvolta. Per fortuna, la giovane non ha subito danni fisici e non è stato necessario sottoporla a cure sanitarie, ma avrà bisogno di supporto psicologico.











