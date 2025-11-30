L'Università di Bologna ha negato l'avvio di un corso di filosofia per l'Esercito: la denuncia del capo di Stato Maggiore Carmine Masiello

Si sta creando un vero e proprio caso mediatico e politico attorno alla decisione dell’Università di Bologna di non avviare un corso di filosofia riservato ad alcuni ufficiali dell’Esercito, richiesto dal capo di Stato Maggiore Carmine Masiello nelle scorse settimane: un rifiuto, peraltro, che non è stato debitamente motivato dall’ateneo bolognese, aprendo a speculazioni sulle ragioni che stanno danneggiando l’immagine della prestigiosa e secolare Alma Mater Studiorum.

Partendo dal principio, a portare il caso all’attenzione mediatica era stato inizialmente il collettivo universitario Cua che aveva parlato della richiesta dell’Esercito di attivare un percorso di studi in filosofia per una decina di ufficiali, ritenendola l’ennesima “prova della militarizzazione” delle Università italiane: sul tema – com’è ovvio – si era espresso poi anche lo specifico dipartimento di studi filosofici che, dopo una riunione interna, aveva deciso di astenersi dall’attivazione del nuovo curriculum; di fatto negandone l’avvio.

È polemica sul no dell’Università di Bologna al corso di filosofia per l’Esercito, Masiello: “Sorpreso e deluso”

Dopo il no da parte dell’Università di Bologna, poi, è arrivato il durissimo commento del capo di Stato Maggiore Carmine Masiello che ha spiegato che la richiesta di attivare il corso serviva a garantire agli ufficiali – “10 o 15”, sostiene – la possibilità di sviluppare il pensiero critico, negata per il “timore di militarizzazione della facoltà“: un rifiuto che ha “sorpreso e deluso” il capo dell’Esercito che lo ritiene il perfetto esempio dei delicati “tempi che viviamo” in cui la popolazione e – soprattutto – i “giovani” sono sempre più confusi sulla “funzione delle forze armate”.

Al coro di critiche all’Università di Bologna si è unito poi – tra gli altri – anche il ministro della Difesa Guido Crosetto che oltre a negare il millantato rischio di militarizzazione, ha anche ricordato a docenti e dirigenti universitari che in futuro quegli stessi ufficiali ai quali hanno negato il corso di filosofia “saranno pronti a difenderli ugualmente”; mentre la ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha parlato di scelta “non solo (..) discutibile”, ma anche di “rinuncia alla (..) missione formativa” che l’Università dovrebbe abbracciare.

Dal conto suo, però, il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari – intervenendo sull’Ansa sulle polemiche sollevate attorno al suo ateneo – ha precisato che la decisione di non attivare il corso sarebbe stata presa in completa “autonomia” da parte del Dipartimento di filosofia e non dall’intero consiglio universitario; spiegando anche che non si tratterebbe di un rifiuto categorico, ma di un’astensione che apre le porte a “ulteriori interlocuzioni” in futuro.