Bologna, scontro e incendio camion: chiusa A14/ Video Borgo Panigale: traffico tilt

Gravissimo incidente è avvenuto poco fa a Borgo Panigale, vicino Bologna: uno scontro fra tre camion ha provocato l’incendio di due tir coinvolti, con scene di panico e traffico completamente bloccato in entrambe le direzioni sull’Autostrada A14, già tra le più trafficate in questi giorni di partenza/ritorno vacanze estive a ridosso dell’inizio di agosto. Sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano con le auto incolonnate e impossibilitate a proseguire dietro ai camion a fuoco in mezzo alla carteggiata: l’Anas ha immediatamente disposto la chiusura dell’A14 in entrambi i sensi di marcia. Il luogo dell’incidente è, incredibilmente, lo stesso di un anno fa quando il 6 agosto scoppiò una cisterna su quel tratto di A14 provocando morti, feriti e traffico bloccato per un giorno intero sull’autostrada Bologna-Ancona. Dalle primissime informazioni, le parti più critiche e dove il traffico è stato chiuso sono l’autostrada in direzione Ancona e la tangenziale di Bologna presso le uscite 2 e 3: due degli auto-articolati hanno preso fuoco e l’incendio è stato domato poco dopo le 16, nel giro di un’ora, riporta Repubblica.

ANCORA INCUBO SULL’A14: INCIDENTE E DOPPIO INCENDIO

E’ stata disposta la chiusura del raccordo autostradale di Bologna Casalecchio in entrambe le direzioni, a seguito del tamponamento tra due camion ed una bisarca avvenuto al km 4 e 200 in direzione della A14 Bologna-Taranto: secondo quanto riportato ancora dall’Ansa, «è stata inoltre chiusa la Tangenziale di Bologna tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 SP568 Persicetana verso la A14 Bologna-Taranto». L’uscita obbligatoria imposta è Bologna Casalecchio dove si sono formate code per chi è diretto verso l’autostrada A14: code inevitabili sono registrate in queste ore anche sull’A1 Milano-Napoli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Stando a quanto riportato da Fanpage, ci sarebbe anche un morto – uno dei due camionisti – mentre gli altri due sarebbero feriti. Prima delle fiamme si è sentito un forte boato, probabilmente frutto dello scontro violentissimo tra i tre camion all’altezza di Borgo Panigale.

#30luglio #Bologna 15:20, in fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull’autostrada #A14: chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, cinque squadre di #vigilidelfuoco al lavoro pic.twitter.com/o1NnQyt4EL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 30, 2019





