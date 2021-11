Bolsonaro: “Contrario al lockdown”/ “Ha fatto peggiorare l’economia del Brasile”

Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Sky Tg24, nella quale ha analizzato il periodo pandemico trascorso e tuttora in atto. Il capo della nazione sudamericana ha affermato in particolare la sua contrarietà alle chiusure che sono state operate nei mesi passati: “Per combattere la crisi economica in pandemia credo di essere stato l’unico capo di Stato al mondo contrario al lockdown. Abbiamo dato la possibilità a governatori e sindaci brasiliani di scegliere cosa bisognasse fare”.

JAIR BOLSONARO: “NEL 2019 L’ECONOMIA DEL PAESE AVEVA SOFFERTO MOLTO MENO. SIAMO CRESCIUTI COMUNQUE DEL 4%”

Bolsonaro, nel prosieguo del suo intervento a Sky Tg24, ha quindi aggiunto che “purtroppo alcune decisioni hanno fatto peggiorare tantissimo l’economia del Paese, che nel 2019 aveva sofferto molto meno. Siamo cresciuti comunque del 4%, anche se le previsioni pre-pandemiche parlavano del 10%. Questo significa che siamo la nazione con la miglior crescita in questa fase post pandemica”. Insomma, il presidente del Brasile, che in queste ore peraltro si trova in Italia e ha ricevuto durissime contestazioni, è convinto del fatto che le chiusure siano state una scelta sbagliata, che ha contribuito ad affossare l’economia della nazione e a rallentarne di conseguenza lo sviluppo.

