Bolsonaro negativo al Coronavirus/ Presidente Brasile: smentita e gesto dell’ombrello

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è positivo al Coronavirus o no? Sul caso si è aperto oggi un piccolo giallo dopo le notizie trapelate nel primo pomeriggio dalla stampa locale e che sembravano confermare la positività dopo il primo test. Mancava solo l’ufficialità, ed invece è arrivata ben presto la smentita via Facebook con una foto che lascia poco spazio all’immaginazione. Attraverso la sua pagina ufficiale Facebook, infatti, la smentita è arrivata per mezzo di una foto che lo ritrae mentre fa il tradizionale e internazionale gesto dell’ombrello smentendo a chiare lettere di essere risultato positivo. Successivamente un altro stato Facebook ha ribadito il concetto: “Non credete ai media, fake news!”. La foto è ormai diventata virale sui social e secondo i malpensanti, la foto sembrerebbe essere proprio una risposta chiara a coloro che nelle passate ore avevano diffuso la notizia, a questo punto falsa, della sua presunta positività al Covid-19. Il presidente brasiliano si era sottoposto ad un primo tampone insieme alla moglie.

BOLSONARO NEGATIVO AL CORONAVIRUS: ARRIVA LA SMENTITA

Solo poche ore prima della smentita si era diffusa la notizia della positività al Coronavirus da parte del presidente del Brasile, Bolsonaro. E’ pur vero che il presidente ha sempre avuto un rapporto “particolare” con la stampa, da sempre accusata di diffondere false informazioni sul suo conto e questa volta il gestaccio pubblicato su Facebook sembra confermare proprio questa tendenza. Bolsonaro, dunque, non sarebbe positivo al Coronavirus ma lo è il suo portavoce Fabio Wajigarten, contagiato al ritorno di un viaggio negli Stati Uniti. Si era trattato di un viaggio particolare dal momento che Bolsonaro in quella circostanza aveva preso parte ad una cena con il presidente Usa Donald Trump in Florida. I primi a ricevere la smentita della positività del presidente brasiliano, riferisce Corriere.it, sarebbero stati proprio i funzionari della Casa Bianca che avevano già messo in allerta Trump ed i suoi collaboratori sul rischio che avevano corso.





