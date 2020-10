Bolzano eletti Consiglio Comunale/ Sindaco Renzo Caramaschi: nomi consiglieri e seggi

Renzo Caramaschi è riuscito nella rimonta e nel ballottaggio alle Elezioni Comunali 2020 a Bolzano è stato rieletto sindaco del capoluogo altoatesino sconfiggendo il Centrodestra di Roberto Zanin: 57% per il candidato del Centrosinistra, 43% per lo sfidante che vede ora aprirsi una autentica crisi interna della coalizione con Fratelli d’Italia che accusa la Lega di non aver fatto campagna elettorale sufficiente per spingere la candidatura di Zanin. «Ora per un mese sono solo, perciò vedrò di fare in fretta», ha ironizzato ieri Caramaschi in riferimento alla composizione della nuova giunta che verrà formata dopo il decadimento avvenuto ieri dei consiglieri comunali uscenti. Grazie all’appoggio decisivo della SVP, Caramaschi potrà contare in maggioranza di 23 consiglieri bastevoli per governare: 16 dalle liste di Centrosinistra (7 Pd, 5 Verdi, 4 Burgerliste Caramaschi) e 7 dalla Sudtiroler Volkspartei. All’opposizione rimangono invece i rimanenti 22 seggi sui 45 totali, così distribuiti: 7 alla Lega, 5 per la lista Oltre Weiter Zanin, 4 FdI, 4 Io Sto con Bolzano, 2 Team K.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE BOLZANO: TUTTI I NOMI

Nel nuovo Consiglio Comunale perciò i nomi dei consiglieri eletti – in riferimento alle preferenze del primo turno Amministrative 2020 e dopo i risultati del ballottaggio – vedono la maggioranza del sindaco rieletto Caramaschi in unità tra Centrosinistra e partito autonomista SVP: Luis Walcher, Johanna Ramoser, Stephan Konder, Peter Warasin e Sebastian Seehauser, Andreas Berger e Christoph Buratti (SVP); Juri Andriollo, Alessandro Huber, Monica Franch e Silvano Baratta, Stefano Fattor, Monica Bonomini e Stefania Baroncelli (Pd); Tobias Planer, Chiara Rabini, Maria Laura Lorenzini, Norbert Lantschner, Rudi Benedikter (Verdi), Pietro Borgo, Andrea Albani e Primo Schönsberg, oltre ovviamente al sindaco Caramaschi (Lista Civica con Caramaschi). All’opposizione invece i nuovi consiglieri eletti in Consiglio Comunale sono: Luigi Nevola, Kurt Pancheri, Marco Caruso, Roberto Selle, Gabriele Repetto, Patrizia Brillo e Mirche Hristov (Lega); Gabriele Giovannetti, Claudio Della Ratta, Walter Seppi e Barbara Pegoraro e il candidato sconfitto Roberto Zanin (Lista Civica Zanin); Marco Galateo, Anna Scarafoni, Alessandro Forest e Tritan Myftiu (Fratelli d’Italia); Angelo Gennaccaro, Nicol Mastella, Abdallah Chniouli e Sekali Samir Zine (Io sto con Bolzano); Thomas Brancaglion e Matthias Cologna (Team K). Fuori dal Consiglio Comunale sia il M5s che Forza Italia, come anche Italia Viva, Psi e Linke.



