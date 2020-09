Bolzano Lecco Macerata: Elezioni Comunali 2020/ Diretta risultati: come si vota liste

Non solo Referendum e Regionali, per questo 20-21 settembre urne aperte anche per le Amministrative in 1.177 comuni: le Elezioni Comunali 2020 vedono in lizza 18 capoluoghi di provincia e 3 di Regione, con il rinnovo di sindaco e consiglio comunale che si attende nei risultati in arrivo dalle ore 15 di domani, con l’inizio dello spoglio elettorale nell’insolito pomeriggio del lunedì. Per quanto riguarda i Comuni capoluogo di provincia al Nord e Centro Italia, si segnalano le città di Bolzano, Lecco, Mantova, Arezzo e Macerata: si vota domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15 per via delle norme anti-Covid stabilite dal Ministero degli Interni. Le Elezioni comunali si terranno ovviamente in diretta contemporanea al Referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari e alle 7 Elezioni Regionali: è severamente vietato entrare ai seggi in caso di febbre sopra i 37,5°, mentre all’interno del seggio bisognerà rispettare la distanza di sicurezza di un metro dagli altri elettori e 2 metri dagli scrutatori.

CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DEL NORD-CENTRO: I CANDIDATI

Ad esclusione di Trento, Venezia e Aosta – capoluoghi di regione – ecco la lista dettagliata di tutti i Comuni al voto in queste Elezioni Amministrative 2020 al Centro-Nord, con relativi candidati sindaco e sfide principali: per quanto riguarda la città di Bolzano, la sfida di queste Comunali 2020 vede il Centrodestra unito (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Oltre Weiter Zanin) a sostegno di Roberto Zanin, contro il candidato del Centrosinistra Renzo Caramaschi, sostenuto da Pd, Verdi, Italia Viva, Sinistra Unita, Lista Civica Burgerliste. Altri candidati a Bolzano sono: Luis Walcher (Südtiroler Volkspartei); Thomas Brancaglion (Team K, Volt-PSI-+Bolzano); Maria Teresa Fortini (Movimento 5 Stelle); Cristina Barchetti (Vox Italia); Davide Costa (Futuro Bolzano); Angelo Gennaccaro (Io sto con Bolzano); Meinhard Knollseisen (Pensionati per Bolzano); Maurizio Puglisi Ghizzi (CasaPound). A Lecco la sfida resta tra 4 candidati alle Elezioni Comunali 2020: si tratta di Peppino Ciresa del Centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Lecco Merita di Più-Forza Italia, Lecco Ideale-Ciresa Sindaco); Silvio Fumagalli del M5s, Mauro Gattinoni del Centrosinistra (Partito Democratico, Con la Sinistra Cambia Lecco, Ambientalmente Lecco, Fattore Lecco) e Corrado Valsecchi (Appello per Lecco). A Mantova le Amministrative vedono in campo 7 candidati: Mattia Palazzi Csx (Partito Democratico, Italia Viva, Per Mantova, ManTua, Lista Gialla); Stefano Rossi Cdx (Lega, Fratelli d’Itaia, Forza Italia, Mantova Ideale); Gloria Costani (Movimento 5 Stelle, Salute Ambiente Lavoro); Michele Annaloro (Grande Mantova); Cesare Battistelli (Rifondazione comunista); Roberto Bisotti (Viva Mantova); Giuliano Longfils (Mantova nel Cuore). Ad Arezzo i candidati sono 8: Alessandro Ghinelli (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Ora Ghinelli 20-24, Civitas Etruria); Luciano Ralli (Partito Democratico, Arezzo 2000, CuriAmo Arezzo, Lista Ralli, Arezzocista!); Michele Menchetti (Movimento 5 Stelle); Marco Donati (Scelgo Arezzo, Con Arezzo); Fabio Butali (Prima Arezzo); Alessandro Facchinetti (Partito Comunista); Daniele Farsetti (Patto Civico per Arezzo); Laura Bottai (Partito Comunista Italiano). Infine a Macerata la sfida per le Comunali vede 5 candidati: Sandro Parcaroli (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Nuovo CDU, Popolo della Famiglia, Lista Parcaroli); Narciso Ricotta (Partito Democratico, Italia Viva, Macerata Rinnova, Macerata Insieme, Macerata Bene Comune, La Città di Tutti, La Nostra Città); Roberto Cherubini (Movimento 5 Stelle, MaceratAmica, Macerata per l’Ambiente); Alberto Cicaré (Potere al Popolo, Strada Comune); Gabriele Micarelli (Macerata Lavora).

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI

Come noto, la legge elettorale dei Comuni al voto varia a seconda del numero di abitanti delle città coinvolte dalle Elezioni Comunali 2020: per i 5 capoluogo di provincia del Nord e Centro Italia si è sempre sopra i 15mila abitanti e dunque vige un particolare sistema che consente i ballottaggi laddove il candidato sindaco non ottenga più del 50% dei voti nei risultati. L’elettore può votare per un candidato sindaco, per una lista che lo sostiene o per entrambi, potendo anche esprimere due preferenze per i candidati consiglieri: è permesso il voto disgiunto, ovvero candidato sindaco e lista che non lo sostiene. Si vota mettendo una segno sul nome del sindaco oppure sulla lista che lo sostiene, con la possibilità di esprimere la doppia preferenza fermo restando sempre la regola dell’alternanza di genere. A Mantova, Lecco, Bolzano, Arezzo e Macerata – e in tutti i Comuni sopra i 15mila abitanti – esiste la soglia di sbarramento: le liste che prendono meno del 3% dei voti validi vengono escluse e non entrano in consiglio comunale. Le liste collegate al sindaco eletto con almeno il 40% dei voti conquistano il 60% dei seggi grazie al premio di maggioranza, ma il numero dei consiglieri varia a seconda della quantità di popolazione. Se non dovessero esserci candidati vincenti al primo turno, i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2020 si terranno il 4-5 ottobre prossimo.



