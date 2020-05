Bolzano riapre bar e parrucchieri/ Il ministro Boccia: “Impugneremo la legge”

Pubblicità

La Provincia di Bolzano, per decisione del suo Consiglio, ha deliberato la riapertura di bar, parrucchieri e altre attività, individuando anche le date per la loro ripartenza. La decisione è stata ratificata nella notte, con una legge che autorizza i negozi ad alzare nuovamente la propria saracinesca da sabato 9 maggio, facendo slittare a lunedì 11 il ritorno al lavoro di parrucchieri, baristi, ristoratori. Nel novero delle ripartenze programmate per lunedì figurano anche i musei, mentre si dovrà attendere sino al 25 maggio per poter togliere i lucchetti agli alberghi e agli impianti a fune. Slitta ancora l’uscita dal lockdown per università, istituti scolastici e associazioni sportive: troppo alto il rischio di contagio fra studenti e atleti di qualsiasi disciplina. Permangono, inoltre, alcuni divieti comuni a tutto il resto d’Italia: no agli assembramenti, rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e adeguamento del rapporto tra persone e superficie per tutte le attività economiche.

Pubblicità

BOLZANO RIAPRE BAR E PARRUCCHIERI, MA IL GOVERNO NON CI STA

La decisione assunta nottetempo dal Consiglio provinciale di Bolzano non ha incontrato i favori del Governo Conte, come si è affrettato a comunicare il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. Come riferisce “Il Post”, egli ha dichiarato: “Prendo atto che la Provincia nella sua legge si adeguerà alle linee guida nazionali ed è un segnale di grande responsabilità, ma noi non possiamo fare altro che impugnare il provvedimento, limitatamente alle parti in contrasto con le regole sulla sicurezza sul lavoro”. Non c’è, tuttavia, da stupirsi che si sia giunti a questi livelli: d’altro canto, quanto annunciato ieri dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (il riferimento è al documento sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni, che hanno richiesto maggior autonomia decisionale in Fase 2 al Governo Conte), lasciava presagire una sorta di mini-rivolta di massa, tanto che l’idea è già stata appoggiata con entusiasmo dai governatori del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA