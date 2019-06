NUBIFRAGIO A MILANO, BOMBA D’ACQUA E GRANDINE/ Auto intrappolata: salvata una donna

Il violento nubifragio abbattutosi questa mattina su Milano e hinterland ha provocato disagi soprattutto per chi si è trovato per strada, a piedi o in macchina, e si è trovato a dover fare i conti con una pioggia battente, per alcuni minuti con la grandine, e anche con una visibilità nulla. Ma si può parlare anche di tragedia sfiorata per quanto accaduto alle porte di Milano, dove un’auto è rimasta intrappolata all’interno di un sottopasso a causa dell’enorme mole di acqua che ha allegato il tunnel. Come riportato dall’ANSA, i fatti si sono verificati a Baranzate, non lontano dal carcere di Bollate: la vettura ha imboccato un sottopasso in via Belgiosioso ma è rimasta intrappolata all’interno. Fortuna ha voluto che la conducente sia riuscita a liberarsi e a scappare prima di finire sommersa. (agg. di Dario D’Angelo)

NUBIFRAGIO A MILANO

Bomba d’acqua e maltempo stamattina a Milano. Dei violenti temporali si sono abbattuti poco dopo le ore 8:00 nel cuore della Lombardia, segnando l’inizio del weekend. Dopo il caldo e le temperature tipicamente estive degli scorsi giorni, una perturbazione atlantica si è abbattuta sul nord della nostra penisola, portando fresco e ampi rovesci. La protezione civile aveva preavvisato dell’arrivo di un fronte temporalesco, e l’ultimo bollettino recitava : «Allerta arancione, sabato 22 giugno, su settori della Lombardia e allerta gialla in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche». Il comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale in via Drago, come sottolineato dai colleghi di Repubblica, e nel contempo sono tenuti sotto controllo i livelli dei fiumi Seveso e Lambro attraverso dei radar che verificano eventuali superamenti dei livelli di sicurezza.

BOMBA D’ACQUA A MILANO, MALTEMPO: TEMPORALI E NUBIFRAGI

I due corsi d’acqua, soprattutto il primo, sono soliti sfondare gli argini provocando disagi e allagamenti. Rischio di temporali forti non solo su Milano, ma anche in altre zone lombarde come la Valchiavenna, le Prealpi della provincia di Varese, e quelle occidentali. Infine, sul Nodo idraulico di Milano, sull’Alta Pianura orientale, sulla bassa Pianura orientale e sull’Appennino pavese. Al momento che vi scriviamo non si segnalano comunque criticità significative, ma la sala operativa della protezione civile ha avvisato i cittadini invitandoli a contattare immediatamente gli operatori in caso di anomalie, attraverso il numero verde 800 061 160. Il maltempo sarà comunque solo di passaggio, visto che già in serata le nubi dovrebbero lasciare spazio al sereno, e per domani il sole tornerà a brillare su tutta la Lombardia. Temperature quindi in rialzo per la giornata di domani, e nella prossima settimana, secondo gli esperti meteo, si dovrebbero sfiorare i 40 gradi per la gioia di tutti i vacanzieri, un po’ meno per quella dei lavoratori.



