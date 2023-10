Bomba d’acqua a Milano, Seveso esondato/ Video, allagamenti a Niguarda causa violenti temporali

Un violento temporale si è abbattuto nella notte da poco passata in quel di Milano, e provincia, nonché nella vicina Monza, causando anche degli allagamenti per via di una classica bomba d’acqua. Tuoni, fulmini e soprattutto tantissima acqua, un violentissimo temporale che ha rovinato il sonno di moltissimi milanesi. La pioggia è scattata poco prima delle ore 4:00, un vero e proprio nubifragio estivo che ha ingrossato in breve tempo il fiume Seveso, poi straripato. Come si legge sul sito del Corriere della Sera, alle ore 6:00 è giunto il comunicato dell’assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli, che ha fatto appunto sapere che il Seveso era esondato.

L’acqua ha invasto le strade in particolare in zona Niguarda, il classico “snodo” dove solitamente il fiume fuoriesce dai suoi argini, ed in particolare in via Valfurva, in zona Ca’ Granda. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un’allerta di colore giallo a Milano, con il fiume Lambro, così come il Seveso, che sono entrambi sorvegliati speciali in queste ore. L’assessore Granelli, attorno alle ore 4:30, aveva avvisato circa “un forte temporale su Milano nord ovest e Brianza”, con i “livelli di Seveso e Lambro in sensibile aumento”.

BOMBA D’ACQUA A MILANO, SEVESO ESONDATO: LE RACCOMANDAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Alle ore 5:45, a pochi minuti dall’esondazione, il fiume Seveso aveva raggiunto i 2,26 metri in quel di Ornato e i 2,04 a Valfurva, mentre il Lambro aveva registrato un picco di 2,21 metri a Feltre. Stando a quanto specificato dal Corriere della Sera la Protezione Civile della Lombardia ha comunicato ai residenti nelle aree interessate dall’esondazione del Seveso, attraverso dei messaggi sms o delle chiamate per chi è iscritto al servizio, di evitare le zone allagate e di adottare tutte le precauzioni del caso, quindi non stare nei locali che si trovano al di sotto del livello stradale.

E ancora, non uscire in automobile, evitare le ascensori, e limitare anche l’uso dei cellulari di modo da tenero libere le linee facilitando eventuali soccorsi. Ricordiamo che la Sala Operativa di Protezione Civile è contattabile al numero 02.88465002, per emergenze chiamare il 112. Nel pomeriggio, stando alle previsioni meteo, la situazione dovrebbe comunque migliorare.













