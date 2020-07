Bomba d’acqua a Palermo, 2 morti: video choc/ Gente a nuoto per strada, auto travolte

Una terribile bomba d’acqua si è abbattuta nelle passate ore sulla città di Palermo, con una violenza inaudita e di una intensità rara. In pochi minuti diverse zone del capoluogo siciliano e molte zone limitrofe si sono allagate portando a decine di segnalazioni ai centralini dei vigili del fuoco in seguito alle molteplici richieste di intervento. La città è andata letteralmente in tilt e secondo quanto riportato in queste ore dalla versione online di Giornale di Sicilia ci sarebbero due morti. Le vittime sono state registrate in via Leonardo Da Vinci dove non mancano persone intrappolate in auto, completamente sommerse d’acqua. In azione anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. La situazione più critica è probabilmente quella che si registra in viale Regione Siciliana. Si tratta dell’arteria che attraversa l’intera città di Palermo e che si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena. Le immagini che arrivano dai social sono da brivido: oltre al traffico in tilt non mancano le impressionanti immagini di auto trascinate dalla furia dell’acqua e automobilisti – tra cui molti anziani – che cercavano a nuoto e con fatica di raggiungere un luogo sicuro, lasciando i mezzi in balia del nubifragio e della sua furia.

BOMBA D’ACQUA A PALERMO, 2 MORTI: STRADE COME FIUMI

Nei punti più critici dove si è abbattuta con maggiore violenza la bomba d’acqua nel pomeriggio di oggi a Palermo, sono giunte le forze dell’ordine oltre che i soccorritori ed i vigili del fuoco dove sono arrivate decine di chiamate. I punti più critici sono i sottopassi della circonvallazione, da viale Lazio a via Belgio e via Leonardo da Vinci dove le auto sono state travolte e trascinate dalla furia dell’acqua. Disagi anche nel centro storico del capoluogo siciliano: in zona Ballarò l’acqua, in alcuni vicoli, ha raggiunto mezzo metro e le persone sono rimaste chiuse nelle proprie auto. Allagamenti sono stati registrati anche in via Messina Marine e via Ugo La Malfa. Non cambia la situazione nelle zone degli ospedali Civico e Policlinico. Segnalazioni e scene di panico anche da Mondello dove molti bagnanti presenti in spiaggia sono riusciti a mettersi in salvo prima della bomba d’acqua. In un’ora sono state registrate oltre 200 chiamate ai vigili del fuoco. Disagi anche sul piano della corrente elettrica.





© RIPRODUZIONE RISERVATA