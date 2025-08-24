Caos maltempo in Emilia Romagna, bomba d'acqua a Rimini e nubifragi in Riviera: niente feriti ma spiagge, strade e strade travolte. Video e immagini choc

BOMBA D’ACQUA SULLA RIVIERA DI RIMINI: DANNI INGENTI E PERICOLO MALTEMPO

Non è un termine prettamente tecnico ma ormai fa ben intuire alle persone comuni di cosa stiamo parlando: è una autentica “bomba d’acqua” quella caduta su Rimini e sulla Riviera dell’Emilia Romagna tra la notte di sabato 23 agosto e le prime ore di domenica 24 agosto 2025. L’ondata di maltempo di questi ultimi giorni si è riversata sulla sponda adriatica, colpendo le zone ancora piene di turisti e vacanzieri in questo ultimo scorcio d’estate agostana.

Raffiche di vento oltre i 100 km orari, alberi caduti, sottopassi allagati, dehor dei negozi travolti e spiagge funestate dal nubifragio che tra Rimini, Cervia e Ravenna si è riversato tanto nell’entroterra quanto a ridosso sul mare. Linee ferroviarie in tal, rete elettrica in generale in grossa difficoltà soprattutto tra Cesenatico e il Riminese, con ingenti danni segnalati dal Comune di Rimini per spiagge e bagni travolti dalla bomba d’acqua della notte. Solo nella “capitale” della Riviera romagnola si contano ben 5 sottopassi allagati e con oltre 75 millimetri di pioggia, ravvisa l’assessore alla Protezion Civile di Rimini Yuri Magrini.

Il temporale all’alba a Cervia ha provocato strade allagate e alberi caduti fino a Milano Marittima, sottolinea il sindaco Missiroli, disponendo la conta dei danni dopo l’ultimo report dei Vigili del Fuoco entrai in azione in queste ultime 24 ore in tutta la Riviera di Romagna. Non ci sono feriti e vittime e questa è la notizia più bella da poter dare, ma la conta dei danni per negozi e abitazioni, oltre alle spiagge, è ancora tutta da calcolare.

COSA È SUCCESSO E COME SARÀ DA OGGI IL METEO A RIMINI E IN ROMAGNA

Addirittura a Rimini ieri sera il video divenuto virale via web mostra una sorta di tornado che devasta ad oltre 120 km orari una stazione di servizio che rischia di essere spazzata via dalla forza del vento: centinaia le chiamate ai pompieri sia ieri sera che questa mattina, con le squadre del Pronto Intervento che sono uscite per circa 30 segnalazioni di gravi danni solo a Rimini.

Severissima la situazione sui bagni di Rimini e degli altri Comuni in Riviera, con strutture devastate e sdraio con ombrelloni volati fino in mare, oltre agli alberi crollati sulle strade e i condotti ferroviari. Unica buona notizia per la Riviera arriva dalle previsioni meteo di oggi e della prossima settimana.

Solo qualche breve pioggia è prevista per il tardo pomeriggio di domenica, ma in generale il maltempo vissuto nelle ultime ore con nubifragi e bomba d’acqua in Riviera si dovrebbe dire ampiamente da archiviare. Potenziali rovesci sono invece attesi tra giovedì e venerdì prossimo, con attendibilità delle previsioni che come noto potrà essere più effettiva solo dall’inizio della prossima settimana.