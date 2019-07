Bomba d’acqua Lombardia, nubifragio su Milano/ Paura a Lodi: grandine e alberi caduti

Bomba d’acqua Lombardia, Milano e molte altre città colpite da maltempo: nubifragi e grandine si sono abbattute sul territorio lombardo e tra i Comuni più colpiti c’è Lodi. Come riportano i colleghi dell’Ansa, in questi minuti è in corso una pioggia torrenziale dalle caratteristiche tropicali unita a grandine. Parecchi i problemi per i residenti, con raffiche di vento a 54 km/h orari ma non solo: paura in viale Milano per un albero precipitato su parte della carreggiata. Gran parte del Comune è allagato, con numerose squadre dei vigili del fuoco impegnate a liberare le strade dai rami. Allerta allagamenti, con i sottopassaggi veicolari e pedonali che sono inagibili perché allagati. Traffico in tilt, con le automobili ferme in quelle zone dove è possibile trovare un riparo.

BOMBA D’ACQUA LOMBARDIA, NUBIFRAGIO SU MILANO

Dopo l’allerta gialla degli scorsi giorni, anche Milano deve fare i conti con il maltempo e con la bomba d’acqua. Il centro città e l’hinterland sono colpiti da una pioggia violentissima ed in alcune zone c’è anche la grandine. Rilevanti problemi per quanto riguarda la viabilità: allo svincolo tra l’A4 e l’A8 si è spezzata una quercia e, cadendo, si è schiantata contro un’automobile. Secondo quanto riporta Leggo, il conducente 64enne è rimasto ferito. Particolare attenzione alla situazione dei fiumi, soprattutto al Seveso, per rischio esondazione nella zona nord della città. E le previsioni meteo non lasciano presagire nulla di buono: secondo gli esperti, la perturbazione continuerà a colpire la Lombardia e il Nord Italia anche nelle prossime ore. Leggo evidenzia che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dal pomeriggio di oggi piogge e temporali su Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e, appunto, Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA