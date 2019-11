Bomba d’acqua Napoli/ Video maltempo: Rione Sanità allagato, macchine sommerse

Il maltempo sta mettendo in ginocchio tutta Italia, questa mattina registrata una bomba d’acqua a Napoli: Rione Sanità completamente allagato da un fiume di pioggia, con tanto di macchine sommerse dall’acqua piovana. I video pubblicati sui social network dai residenti fanno scattare l’allarme: un imponente corso d’acqua ha invaso ogni zona della città, abbattendosi violentemente alla Sanità. Grandi disagi anche al Vomero, ma la situazione più delicata è in Borgo Vergine: come riportano i colleghi di Fanpage, le persone non possono spostarsi né con i mezzi di trasporto né a piedi. Secondo una primissima ricostruzione, la causa di questi disagi è legata alle caditoie non liberate da fogliame e detriti: tombini non funzionanti, dunque, con abitanti e turisti impossibilitati a muoversi liberamente. Ricordiamo che appena tre giorni fa in via Masoni è stata registrata una maxi voragine.

BOMBA D’ACQUA NAPOLI, RIONE SANITA’ IN GINOCCHIO: IL VIDEO

Napoli, insieme a Roma, è la città più colpita dal maltempo al Sud: le piogge intense di ieri hanno causato numerosi disagi ai trasporti, con tanto di guasto agli impianti di circolazione sulla linea AV Roma-Napoli tra Ceccano e San Giovanni. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla fino alle ore 20.00, ma sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore. Le previsioni non lasciano presagire nulla di buono: in tutta la Campania attese piogge e forti raffiche di vento. Previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio e temporale, con il mare mosso e agitato. Per il momento non sono stati registrati danni a persone o cose, ma sono attese novità dalle autorità locali: situazione delicata a Napoli e in tutta la Regione…

