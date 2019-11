Bomba d’acqua Roma/ Maltempo: emergenza in Metro A, tragedia sfiorata a Mostacciano

Bomba d’acqua Roma, Capitale alle prese con il maltempo: forti temporali e raffiche di vento su tutto il territorio laziale. Non siamo ai livelli di allerta di Venezia, ma le previsioni meteo non lasciano ben sperare: come riporta 3BMeteo, rischio nubifragi nel weekend e non sono esclusi allagamenti e disagi nel corso delle prossime ore. Situazione complicata sul litorale a Nord di Roma, in particolare a Civitavecchia e Santa Marinella: Il Messaggero parla di città costiere messe in ginocchio con decine di allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro vetture a causa dell’acqua alta e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Da tenere sott’occhio la situazione davanti al centro commerciale Elite di Santa Marinella: l’acqua ha raggiunto il metro di altezza. Grandi disagi anche dal punto di vista della circolazione: il maltempo ha causato un guasto sulla Tav Roma-Napoli tra Ceccano e San Giovanni, con treni deviati e ritardi fino a 150 minuti.

BOMBA D’ACQUA ROMA: TRAGEDIA SFIORATA A MOSTACCIANO

Dopo le criticità rilevate nelle scorse ore a Napoli, la bomba d’acqua che ha colpito Roma ha causato seri danni. Da registrare una tragedia sfiorata: come riporta Il Messaggero, nel quartiere Mostacciano un albero si è schiantato su un’automobile parcheggiato. Il fatto si è verificato in via Leonardo Umile, municipio IX della Capitale: le cause del crollo sono ancora da accertare, ma secondo alcuni testimoni il crollo è stato preceduto da un forte rumore. Emergenza, infine, in Metro A: le piogge e le infiltrazioni d’acqua hanno fatto scattare l’allerta alla fermata della metro Numidio Quadrato. Attorno alle ore 17.30 due squadre dei vigili del fuoco del comando romano sono intervenute per soccorrere alcune persone rimaste intrappolate. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, situazione di allarme a Roma e dintorni…

