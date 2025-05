Si preannuncia una giornata potenzialmente complessa per l’hinterland milanese – e in realtà per tutta la fascia centrale della Lombardia e buona parte della Pianura Padana – con una vera e propria bomba d’acqua su Milano che perdura da diverse ore e non sembra destinata ad attenuarsi nel corso della giornata: la situazione attualmente sembra essere sotto controllo – o almeno, questo è quello che assicura l’assessore di Milano Marco Granelli sui suoi profili social –, ma ovviamente i disagi per la bomba d’acqua su Milano sono già numerosi e resta fermo il fatto che, secondo le previsioni degli esperti, il picco dell’attuale fase di maltempo è atteso per il primo pomeriggio.

Paderno Dugnano, esposto Lega su islamico che "sponsorizza" il Pd/ Spunta foto scheda nella cabina elettorale

A darci un’idea più chiara dell’entità della bomba d’acqua su Milano è proprio il già citato assessore Granelli, che con un post condiviso su Facebook poco prima di mezzogiorno ha spiegato che, fino a quel momento, sono stati calcolati circa 50 millimetri di pioggia sul solo capoluogo meneghino, unitamente ad altri 70 tra Rho e Monza: attualmente sia il Seveso che il Lambro sono oltre i livelli di soglia, con l’esondazione del primo che potrebbe essere evitata grazie alla vasca di laminazione – pronta all’attivazione, secondo Granelli – e il secondo che ha già causato la parziale evacuazione dell’area del Parco Lambro.

ROAD, Bicocca e XearPro presentano RESPIRO/ Il dispositivo indossabile per monitorare la qualità dell'aria

Bomba d’acqua su Milano: la situazione dei fiumi e l’attuale condizione della viabilità tra strade chiuse e sottopassi allagati

Come dicevamo già prima, gli sviluppi della bomba d’acqua su Milano per ora sono ancora piuttosto incerti e molto dipenderà dalle condizioni meteo nelle prossime ore, ma, affidandoci ancora alle parole dell’assessore, è interessante sottolineare che tutti i sottopassi milanesi risultano essere perfettamente agibili, ad esclusione di quello in via Lombroso; mentre, al contempo, l’acqua del Lambro è fuoriuscita dai tombini in via Vittorini e, secondo la Centrale operativa della Polizia Locale, sono state chiuse anche via Valfusara – soprattutto tra via Val Maira e viale Ca’ Granda – e viale Fulvio Testi – qui all’altezza di via Cesare Zocchi.

Paderno Dugnano, mercato immobiliare usato per islamizzazione/ Intermediari "coprono" associazioni musulmane

Interessante sottolineare, infine, che per la prima volta sono state installate anche delle barriere mobili proprio sull’allagata via Vittorini, utili a fermare l’acqua prima che arrivi alle abitazioni, alle cantine e ai garage; mentre le previsioni meteo riportano un possibile attenuamento della bomba d’acqua su Milano già a partire dal tardo pomeriggio: la serata dovrebbe essere più tranquilla per il capoluogo meneghino, ma saranno le aree di Orobie Bergamasche, Valcamonica e Laghi e Prealpi Orientali a dover fare i conti con le forti precipitazioni.