Bomba d’acqua su Roma: 300 interventi di soccorso/ Allagamenti, alberi caduti e…

Una violenta bomba d’acqua ha investito la città di Roma nella notte appena andata in archivio. La Capitale è stata letteralmente travolta da un nubifragio che ha causato la caduta di rami e di alberi e numerosi allagamenti; inoltre, sono giunte richieste di aiuto alla polizia locale e ai vigili del fuoco, quantificate in circa trecento interventi complessivi, con particolare riferimento alla periferia Sud della Città Eterna e lungo via Tiburtina.

In particolare, i vigili urbani si sono rivelati determinanti nella decisione di chiudere tempestivamente e temporaneamente alcune carreggiate inondate o caratterizzate dalla presenza di rami al suolo.

BOMBA D’ACQUA SU ROMA: PREVISTE NUOVE PRECIPITAZIONI IN SERATA

Come si legge su Fanpage.it, ci sono difficoltà in fase di risoluzione in via di Marco Simone, via di Tor Cervara, via Licenza, via della Cecchignola, via di Valleranello, viale Europa, via di Acqua Acetosa Ostiense, via Cristoforo Colombo, via Appia Antica e via Laurentina.

Dopo la violenta bomba d’acqua che ha travolto Roma nel corso delle ore notturne tra sabato 6 e domenica 7 novembre 2021, questa mattina la Capitale si è svegliata sotto un tiepido sole novembrino, ma il pericolo è per la serata odierna, quando sono previsti nuovi acquazzoni di intensità elevata, che potrebbero causare ulteriori disagi e criticità agli abitanti dell’Urbe, che, a quanto pare, con il maltempo dovranno fare i conti anche nel corso della settimana entrante.

