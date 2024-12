Il botto di Capodanno 2025 più ricercato quest’anno è la Bomba Sinner. Spaziamo via ogni dubbio, è un prodotto illegale quindi da non acquistare e assolutamente sconsigliato. Proprio per questo, alla luce anche dalla fama che ha ottenuto negli ultimi giorni soprattutto sul web e sui social, sono scattati diversi sequestri, con le forze dell’ordine che stanno andando a caccia della Bomba Sinner evitando che finisca nelle mani delle persone comune, a cominciare da bambini e ragazzini, ed evitando il solito “bollettino” di guerra del primo gennaio, un classico di inizio anno.

Ma come è fatta la Bomba Sinner, e perchè si chiama come la star del tennis? Il nome scelto è ad effetto visto che il tennista altoatesino è senza dubbio l’atleta italiano dell’anno 2024 alla luce degli enormi traguardi raggiunti. Proprio per ricordare il tennista chi confeziona la Bomba Sinner ha deciso di incartarla in un involucro di carta arancione, a ricordare vagamente i capelli dell’atleta.

BOMBA SINNER, 600 SEQUESTRATE NEGLI SCORSI GIORNI

Il problema è che è pregna di materiale pirotecnico e secondo gli addetti ai lavori potrebbe riuscire addirittura a staccare una mano. Tenendo conto che si tratta di veri e propri ordigni artigianali, di conseguenza si tratta di botti di capodanno che sono realizzati in totale insicurezza, nulla a che vedere con quelli regolarmente in commercio e che sono riconoscibili dal marchio CE.

Negli ultimi giorni le forze dell’ordine ne hanno sequestrati 600 in quel di Catania, denunciando e arrestando un 36enne di San Giovanni La Punta e un 37enne di Tremestieri Etneo. I due avevano le bombe nel bagagliaio, con il rischio quindi che saltassero in aria durante il trasporto in auto. Gli artificieri hanno messo in sicurezza il materiale esplosivo dopo di che è stato sequestrato e in seguito distrutto.

BOMBA SINNER, DA MARADONA AL TENNISTA ALTOATESINO

Come detto sopra si tratta di vere e proprio bombe fatte in casa e per la polizia di stato hanno una “portata micidiale”. I due erano pronti a smerciarne altre visto che nell’abitazione di uno dei due arrestati sono state trovate altre 110 bombe Sinner, dopo che una parte della casa era stata trasformata in un vero e proprio laboratorio, ovviamente abusivo, dove realizzare i botti di capodanno.

Qualora qualcosa fosse andato storto l’edificio sarebbe potuto saltare in aria, danneggiando anche le famiglie vicine e purtroppo non sarebbe la prima volta che assistiamo a casi simili. Un ordigno avrebbe potuto innescare a sua volta gli altri, dando vita quindi ad una reazione a catena che sarebbe stata devastante. Fino a qualche anno fa c’era la terribile bomba di Maradona, un ordigno dalle conseguenze esplosive, poi è stata la volta di quella di Bin Laden, e quindi è arrivata la bomba di Sinner: cambia il nome ma il leit motiv è sempre lo stesso, ordigni pericolosi e assolutamente da non comprare.

BOMBA SINNER, L’ANNO SCORSO 274 FERITI

Ricordiamo che nella notte fra il 31 dicembre 2023 e l’uno gennaio 2024 ben 274 feriti si sono registrati in tutta Italia di cui 12 a seguito di spari di arma da fuoco per un dato in aumento del 52%. Perchè questa usanza continua ad essere ancora gettonata? A spingere sono soprattutto i social in questo periodo, a cominciare da TikTok e Instagram dove spopolano i video dove si mostrano con orgoglio i botti di alcuni ordigni ovviamente illegali di capodanno.

C’è infine un ultimo aspetto da ricordare, ma non per importanza, quanto i botti di capodanno siano dannosi, al di là della pericolosità ad esempio della Bomba Sinner, per i nostri amici animali. Ogni anno sono infatti migliaia i gatti e i cani che muoiono colpiti da infarto nella notte di San Silvestro, traumatizzati dai botti e spaventati dal fatto di non poter riuscire a controllare la situazione.