Chi ostacola il ritorno in tv di Barbara D’Urso? Da quando Mediaset ha deciso di toglierle la conduzione di Pomeriggio Cinque, talk che ha condotto per quindici anni e portato al successo, la conduttrice partenopea non ha più trovato un suo posto sul piccolo schermo. In due anni e mezzo è riapparsa in tv solo in due occasioni: prima a Domenica In da Mara Venier e poi come Ballerina per una notte da Milly Carlucci. In questi giorni si moltiplicane le indiscrezioni su un possibile ritorno tv, magari in Rai, ma il direttore Angelo Mellone ha chiuso in modo netto e gelido a tale possibilità.

Giovanni Malagò e Luca Barbareschi, ex compagni di Lucrezia Lante della Rovere/ Tanti amori nella sua vita

Fonti Rai, raggiunti dall’ADNKronos hanno rivelato che ci sono ostacoli insormontabili all’arrivo della D’Urso mentre la Repubblica ha parlato di veti politivi. Ma chi è che ostacola il ritorno in tv di Barbara D’Urso? Sicuramente l’assenza non è dipesa dalla diretta interessata che in un’intervista a Sette ha confessato: “Non è stata una mio scelta” aggiundendo che non avrebbe voluto parlarne alemeno per ora. A parlarne, invece, è il portale Dagospia che nei giorni scorsi non solo ha rivelato nome e cognome di chi ostacolerebbe il suo ritorno alla conduzione di un programma ma anche i motivi di tale ‘Damnatio Memorie’: Pier Silvio Berlusconi.



Alessandro Lante della Rovere, padre di Lucrezia Lante della Rovere/ "Avevo paura di lui"

Perché Barbara D’Urso non torna in tv? “Pier Silvio Berlusconi ha messo un veto, offeso per una foto”

Il portale Dagospia parla di ‘damnatio memorie’ lanciata da Pier Silvio Berlusconi contro Barbara D’Urso che le fare terra bruciata intorno e che ostacola il suo approdo in Rai. “I tentati della Laga di Salvini per metterla sotto contratto della Rai, nella speranza che sia passata l’incazzatura a Pier Silvio per una foto di una festa postata su Instagram, di Barbarella con le mani giunte nella stessa posa assunta al funerale di papi Silvio.” Insomma secondo l’indiscrezione tale foto, visibile alla fine del paragrafo, avrebbe fatto scattare su tutte le furie Pier Silvio Berlusconi che non solo le ha tolto immediatamente Pomeriggio Cinque ma ostacolerebbe altre sue collaborazioni. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni, certo è però che la conduttrice partenopea nel giro di pochi anni è passata dall’avere tre/ quattro trasmissioni in onda, tra cui una prima serata, a rimanere a casa. E stando anche alle ultime dichiarazioni del direttore Rai Angelo Mellone il suo ritorno, al momento, non è previsto.