Omicidio Liliana Resinovich, a Quarto Grado il giallo del terzo uomo: chi è il farmacista di cui ha parlato Claudio Sterpin nell'incidente probatorio?

Nel giallo relativo alla morte di Liliana Resinovich spunta l’ombra di un terzo uomo. A svelare il retroscena è Quarto Grado, secondo cui esso è legato al racconto reso da Claudio Sterpin, amico speciale della donna. L’uomo avrebbe dichiarato agli inquirenti che Lilly gli aveva confidato di aver allacciato un’amicizia speciale con un farmacista.

Sebastiano Visintin: "Liliana Resinovich? Non c'entro nulla con scomparsa"/ "Da Claudio Sterpin solo falsità"

Possibile che nella sua vita ci fosse un terzo uomo? Per Sterpin, quella confidenza era un’ulteriore prova dell’intimità che ci sarebbe stata tra di loro e dimostrerebbe che il matrimonio con Sebastiano Visintin era al capolinea già prima che decidessero di andare a convivere. Ma Sterpin non aveva mai parlato prima di quest’altra amicizia di Lilly, e ora ci si chiede se quest’uomo verrà ascoltato dalla Procura di Trieste.

Omicidio Liliana Resinovich, tre anni dopo spunta una poesia/ Claudio Sterpin: "Non pensavo fosse rilevante"

L’indiscrezione trapelata dall’interrogatorio di Claudio Sterpin solleva diversi interrogativi. “Loro mi hanno chiesto se avessi sentore di certi altri uomini prima o dopo di me, o durante… Se avevo qualche conoscenza o notizia. Io ho detto che l’unica storia che aveva avuto era con un farmacista”, ha dichiarato l’uomo a Quarto Grado.

LE RIVELAZIONI SUL “TERZO UOMO” DI LILIANA RESINOVICH

Questa relazione non avrebbe alcuna rilevanza per Sterpin, perché risalirebbe al passato, anche se “era una cosa seria, obiettivamente”. Dunque, non dovrebbe avere peso nelle indagini sulla sua morte. D’altra parte, per l’amico speciale di Lilly è la dimostrazione del livello della loro intimità, visto che avrebbero avuto una confidenza tale da farsi delle rivelazioni, e del fatto che il matrimonio era in crisi da tempo.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin “Provocazioni Sebastiano non mi interessano, io dico solo la verità”

“La nostra storia non è paragonabile, perché noi non ci siamo mai persi di vista”. L’uomo ha anche aggiunto che Liliana Resinovich potrebbe essere stata oggetto di attenzioni da parte di alcuni uomini. Dunque, questo farmacista misterioso potrebbe non essere rilevante ai fini della soluzione del caso, ma aggiungere un nuovo tassello.