Isola dei Famosi 2025: incontro segreto tra i concorrenti prima della partenza

Tutti i concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2025 sono partiti per l’Honduras in vista della prima puntata, in programma il 7 maggio. Prima di partire, tuttavia, alcuni naufraghi hanno organizzato un incontro segreto durante il quale avrebbero cominciato a stringere rapporti e a parlare di strategie come sottolinea Biccy. Non tutti i naufraghi, tuttavia, avrebbero partecipato a tale incontro che sarebbe rimasto totalmente segreto se non fosse stato per alcuni protagonisti che hanno deciso di condividere contenuti sui social svelando il ristorante in cui l’incontro è avvenuto.

A spifferare dettagli è stata Antonella Mosetti che, con il suo carattere pungente, è tra le naufraghe più attese. Dopo le storie dell’ex ragazza di Non è la Rai, altri naufraghi hanno deciso di mostrare l’incontro pubblicando a sua volta il tavolo del ristorante, ma chi c’era effettivamente all’incontro?

Chi c’era all’Incontro segreto dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025

All’incontro tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025 prima della partenza c’era anche il modello Leonardo Brum che ha pubblicato la foto del tavolo. All’incontro, poi, c’erano anche Chiara Balistreri, iSpadino, Nunzio Stancampiano, Angelo Famao. Stando a quello che riporta Biccy, poi, c’erano anche Alessia Fabiani, Paolo Vallesi, Teresanna Pugliese, Camila Giorgi e Carly Tommasini.

All’incontro non avrebbero partecipato Ibiza Altea, Lorenzo Tano e gran parte degli over, come Mirko Frezza, Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Dino Giarrusso, Omar Fantini, Cristina Plevani e Loredana Cannata. Prima di partire per l’Honduras, dunque, parte dei naufraghi hanno deciso di riunirsi per conoscersi meglio e, forse, stabilire le strategie. Il reality, dunque, è già cominciato prima ancora che parta effettivamente l’Isola.

