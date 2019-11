Bomba Torino, domani disinnesco/ Stop aerei e treni, attive pattuglie anti-sciacalli

La bomba d’aereo della Seconda Guerra Mondiale affiorata dai cantieri di via Nizza a Torino verrà disinnescata domani. I guastatori del 32esimo Reggimento Genio della “Taurinense” hanno completato il consolidamento e la preparazione delle attrezzature che verranno usate per la bonifica. Quindi è tutto pronto a Torino, ma il disinnesco sarà effettuato al termine dell’evacuazione e dello sgombero della popolazione. A partire dalle 7 di domani, domenica 1 dicembre 2019, 10mila persone circa dovranno lasciare le case della “zona rossa”, invece altre 50mila, quelle residenti nella zona gialla, non potranno uscire fino al termine delle operazioni. In via precauzionale verrà chiuso lo spazio aereo, quindi ci saranno voli cancellati e ritardi. E di conseguenza anche ritardi. Lo stesso vale per lo stop anche alla circolazione ferroviaria per i treni in arrivo e partenza da Torino Porta Nuova. L’ordigno, emerso dagli scavi del teleriscaldamento, sarà fatto brillare in una cava di Ciriè. Le operazioni saranno delicate: la prima spoletta sarà inibita con una schiuma speciale, la seconda dopo il taglio della bomba con un forte getto di acqua e sabbia.

BOMBA A TORINO: PATTUGLIE ANTI-SCIACALLI, OPERAZIONI DI ASSISTENZA

Sono state predisposte pattuglie anti-sciacalli per qualcuno che potrebbe provare ad usare l’area di evacuazione come zona franca. Oggi pomeriggio invece a San Salvario scatta la maxi operazione di assistenza alle persone non autosufficienti. Chi non può allontanarsi da solo, sarà trasportato dall’Asl in due Rsa gemelle, la Chiabrera 34 e la Massimo D’Azeglio. Sono pronti 120 posti letto. Il trasporto dagli alloggi di San Salvario alle due residenze per anziani è cominciato oggi alle 14.30. Il direttore sanitario dell’Asl di Torino Edoardo Tegani sta coordinando le operazioni partite ieri. «Nelle ore dell’emergenza rafforzeremo il personale di 50 unità, tra accoglienza e assistenza», spiega Carmelo Zuppardi, direttore delle due Rsa, come riportato da La Stampa. Nessun problema per la Rsa più vicina alla bomba, “Il Valentino”, in via Saluzzo 50. Non dovrà essere evacuata, come invece si temeva inizialmente, perché si trova appena fuori dal perimetro della zona rossa.

