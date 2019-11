Bonaccini-Borgonzoni, duello tv Emilia Romagna/ Regionali 2020: sanità, Governo e..

I sondaggi prima del confronto tv tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni – ieri sera a Cartabianca, primo “match” in vista delle Elezioni Regionali in Emilia Romagna del prossimo 26 gennaio 2020 – davano vincente ad oggi il candidato del Centrosinistra per 41% contro il 26% della candidata Presidente del Centrodestra, ma bisognerà capire dopo questo primo duello se e come potrà modificare le intenzioni di voto dei cittadini emiliani in vista delle prossime Elezioni. Dal voto con respiro nazionale – il Governo Conte-2 si gioca molto nel match del 26 gennaio – alle tasse, dalla sanità fino alle “sardine”, passando per la questione immigrazione: tantissimi i temi messi sul piatto nel duello tv davanti alla padrona di casa Bianca Berlinguer. «Non ci saranno né Salvini, né Di Maio, né Zingaretti dopo il voto, perché si va alle urne per dare un futuro all’Emilia Romagna», attacca subito Bonaccini sottolineando di essere il primo e unico “frontman”, a differenza della sua rivale che gira con Salvini le piazze emiliane e romagnole, «Io non ho bisogno di balie, i leader nazionali sono benvenuti solo se vengono a portare soluzioni per la regione». Prima replica della candidata ex Sottosegretario al Mibact, «Bonaccini, che lo voglia o no, rappresenta il Pd, io non mi vergogno di fare la campagna con Salvini e la Meloni».

DUELLO BONACCINI-BORGONZONI: CHI HA VINTO?

A vedere il duello dalla parte dei social, sono decisamente in “parità” i due sfidanti alle Regionali in Emilia Romagna, con botte e risposte (specie sul presunto “mutismo” della Borgonzoni davanti ai comizi di Salvini, ndr) che sono piaciute ai rispettivi “fan” e che vedono una campagna elettorale ancora molto lunga prima di vedere un reale “super favorito”: Bonaccini dal lato suo ha la fiducia del governo sul territorio di questi ultimi 5 anni, con la fiducia attestata negli ultimi sondaggi Ixè attorno al 60%; Borgonzoni, dal canto suo, è spinta dalle forti critiche al Governo Conte-2, dall’alleanza Pd-M5s (anche se i grillini al momento ancora non si sono schierati sulle Elezioni Regionali in Emilia, ndr) e dalla presenza sul territorio da tempo anche grazie al leader leghista Matteo Salvini. «La regione funziona a 6 e potrebbe farlo a 10, serve il cambiamento perché se si governa tanto a lungo ci si adagia», rilancia la Borgonzoni davanti a un Bonaccini che replica «Pochi mesi fa alle Amministrative abbiamo vinto nell’80% dei Comuni»; sul fronte immigrazione, il duello prende questa piega «Faremo un grande piano di alloggi popolari, perchè il problema è dare risposte a chi ha bisogno. Comunque il 71% delle case va agli italiani», spiega il Governatore, mentre Lucia ribatte «Bisogna alzare il requisito della residenza, 3 anni sono pochi». L’impressione è che il testa a testa rimarrà fino alla fine, ma intanto le ultime scintille vengono utilizzate sul tema sanità: «La sanità per me è una priorità. Il Veneto è andato avanti e infatti loro sono primi. Penso alle agende chiuse, ai tempi lunghi per le operazioni e per chiedere le visite specialistiche. Di questo parlavo quando ho proposto le aperture notturne»; immediata la controreplica del candidato Pd-Csx «Sulle liste d’attesa delle prestazioni di prima fascia siamo la prima regione per risposte in Italia. La proposta della Borgonzoni di utilizzare anche la sere o le domeniche per smaltire le liste d’attesa, noi la applichiamo già da alcuni anni. La nostra sanità la difendo, è a centralità pubblica, universalistica, e tratta i poveri come i ricchi. Finché ci sarò io i poveri verranno trattati come i ricchi in Emilia-Romagna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA