Bonaccini ha le sopracciglia tatuate? Pd diviso/ Dalla Palma: “Fatte da un imbecille”

C’è un tema che tiene banco nel Pd e non ha nulla a che fare né in generale con la politica né nello specifico con le primarie. È scoppiato, infatti, un caso, quello delle sopracciglia tatuate di Stefano Bonaccini. I militanti del Pd si sono spaccati e divisi nel dibattito relativo alla probabile pratica del candidato alla segreteria nazionale dem, secondo quanto rivelato da Affaritaliani. Il portale riporta anche una disavventura per il governatore dell’Emilia Romagna: in una giornata di pioggia, durante uno dei tanti eventi pubblici, sarebbe colato l’henné sul viso di Bonaccini.

Ma questo retroscena pone un problema: se fosse vero, allora le sopracciglia non sarebbero tatuate. “Mi sembra un brutto tatuaggio. Da come lo vedo in foto sembrano dei peli sgranati, dovrei vederlo di persona ma così sembra un tatuaggio sgranato“, ha dichiarato Sonia Pignataro, esperta di dermopigmentazione estetica e ricostruttiva, specializzata in trucco permanente e tatuaggio delle sopracciglia, con un’esperienza trentennale alle spalle.

“SOPRACCIGLIA BONACCINI? PRIMA INTERESSANTI…”

Delle sopracciglia di Stefano Bonaccini ha parlato anche Diego Dalla Palma, celebre lookmaker italiano. Intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, ha parlato delle primarie del Pd, senza ovviamente tralasciare questo tema. “Lo trovo affascinante e preparato, ma non ho ben capito perché si è fatto quelle sopracciglia disegnate o tatuate, è andato a farsele fare da un imbecille“, ha dichiarato stroncandolo. L’ipotesi di Bonaccini è che si sia rivolto ad un estetista “che gli ha fatto questo giochetto stupido“. Il risultato ha deluso le sue aspettative: “Prima aveva delle sopracciglia molto interessanti. Probabilmente gli hanno strappato le sopracciglia intorno, con la pinzetta, e gli hanno fatto questa specie di linea geometrica“. Dalla Palma non esclude che siano ritoccate: “Ma non avendolo visto da vicino non azzardo nulla“. Il suo giudizio riguardo le sopracciglia è negativo: “Per generosità gli do un tre“.

