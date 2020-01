Bonaccini Presidente, eletti elezioni Emilia-Romagna 2020/ Seggi e consiglieri

Bonaccini Presidente, eletti elezioni Emilia-Romagna 2020: ottimo risultato per la lista del Centrosinistra a sostegno del governatore dem, che ha sconfitto nettamente la leghista Lucia Borgonzoni. Se il Partito Democratico si è confermato primo partito della Regione, la lista Bonaccini Presidente può dirsi assolutamente soddisfatta del risultato conseguito: terminati gli scrutini di tutte e 4520 le sezioni, la lista ha raccolto quasi 125 voti, per la precisione il 5,76%. Il boom ha consentito l’elezione di tre consiglieri nel nuovo Consiglio Regionale, tre seggi ottenuti a Bologna, Modena e Reggio Emilia. Partiamo dal capoluogo della Regione, che ha visto l’ottimo risultato di Mauro Felicori: l’ex direttore della Reggia di Caserta ha ottenuto 5370 preferenze. Buon risultato anche per Giulia Pigoni in quel di Modena, 1521 preferenze in totale, mentre a Reggio Emilia si è imposta Stefania Bondavalli con quasi 3 mila preferenze, 2952 per esattezza.

BONACCINI PRESIDENTE, ELETTI ELEZIONI EMILIA ROMAGNA 2020

La lista Bonaccini Presidente ha riunito numerosi esponenti della società civile ed i tre eletti nel nuovo Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna ne sono la conferma. Partiamo da Mauro Felicori, funzionario e noto accademico legato al mondo dell’arte e della cultura: il 67enne dal 2015 al 2018 è stato direttore generale della Reggia di Caserta ma vanta una grande esperienza nel mondo delle istituzioni, essendo stato dirigente del Comune di Bologna dal 1986. Giulia Pigoni rappresenta invece la “linea giovane” della lista di Stefano Bonaccini, vantando esperienze anche a livello politico con il Partito Democratico: nelle Comunali del 2014 è risultata la prima delle elette a Sassuolo, dove ha ricoperto la carica di assessore con deleghe alle Politiche Culturali, Politiche Giovanili. Infine Stefania Bondaalli, esperta giornalista che un anno fa ha deciso di accettare la sfida propostale da Bonaccini di offrire in prima persona un contributo di servizio alla comunità.

