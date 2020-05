Bonaccini “Scontro sociale senza riaperture”/ “Miliardi Mes, vediamo chi rinuncia…”

Pubblicità

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha parlato della pandemia da Coronavirus, della gestione governativa dell’emergenza e degli scontri tra le varie Regioni in merito alla riapertura in Fase 2. Il presidente regionale ha spiegato quale sia stata la sua strategia: chiudere prima tutto, anche perché “eravamo gli unici confinanti con Codogno” (dove l’epidemia ha vissuto il suo primo focolaio italiano) utilizzando la massima cautela. Ora però è arrivato il momento di ripartire, rispettando alla lettera i protocolli ma con la necessità di riaprire. “Se non proviamo mai, dovremo fare i conti con lo scontro sociale”. Il quadro è noto: persone che non lavorano da mesi, imprese chiuse, timori che si diffondono sempre di più. Bonaccini ha voluto ringraziare i suoi colleghi governatori che hanno trovato un’intesa di fronte alla proposta di Conte, così come allo stesso premier che “ci ha messi alla prova”.

Bonaccini ha poi commentato quanto detto da Conte, che ha riconosciuto un’autonomia differenziata ma ha già avvisato che il lockdown scatterà nuovamente se la situazione dovesse peggiorare: “Bisogna essere pronti alle situazioni peggiori” ha detto il governatore dell’Emilia Romagna, che però ha anche aggiunto di come sia necessario avere fiducia; poi ha ricordato di aver impostato da subito una campagna elettorale sulla centralità del sistema sanitario e con la parte pubblica sempre preponderante, e ora se ne vedono le prove; “voglio vedere chi avrà il coraggio di dire no a oltre 30 miliardi del Mes, a disposizione per investirli nella sanità”. Nonostante questo comunque il presidente non ha visto politiche di destra o di sinistra, e ricorda di aver scritto il libro La destra si può battere prima delle elezioni regionali; intanto però da lunedì (dunque domani) le spiagge potranno riaprire e su questo Bonaccini ha detto che “si potrà tornare a passeggiare perché gli stabilimenti apriranno dal 25 per dare a tutti il tempo di essere pronti”.

Il governatore dell’Emilia Romagna ha poi ribadito, come aveva già fatto rispetto alla “provocazione” di Lilli Gruber, che Matteo Salvini sarà il benvenuto al Papeete o ovunque voglia andare: “Siamo conosciuti nel mondo per la nostra ospitalità anche se credo che questa volta non tornerà a suonare i campanelli”. Lui invece dice che in vacanza non va da due anni, e ha ricordato che allora era dovuto tornare subito dal Portogallo per la cisterna esplosa in autostrada. “Starò in Emilia Romagna, una terra che adoro” ha detto, dopo aver ribadito come negli ultimi mesi non abbia avuto il tempo di piangere. “Non ho perso familiari, ma persone care sì”.



