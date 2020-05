Bonaccini “Segretario Pd? Non sono leader di nessuno”/ “Penso all’Emilia Romagna”

Pubblicità

Stefano Bonaccini “rifiuta” la poltrona di segretario del Partito Democratico. Intervistato a L’Aria che Tira su La7, il governatore di regione Emilia Romagna ha detto chiaro e tondo di non voler pensare ad altri ruoli che non siano quello che attualmente occupa. Nei giorni scorsi, come altri colleghi, Bonaccini è stato protagonista di varie dichiarazioni riguardanti la Fase 2 della pandemia da Coronavirus, e dunque i vari modus operandi che le regioni, sotto la direzione ideale del Governo, hanno messo in atto in tema di riaperture. Senza voler fare torti a nessuno, e senza voler necessariamente citare le battute sulla frequentazione del Papeete Beach da parte di Matteo Salvini, l’Emilia Romagna è più al centro delle chiacchiere rispetto ad altre regioni anche perché meta particolarmente battuta dal turismo nazionale e straniero, e dunque tutta la discussione sulle strutture di vacanza e il settore in crisi l’hanno riguardato anche in prima persona.

BONACCINI: “IO SEGRETARIO PD? NON SONO LEADER DI NESSUNO”

Bonaccini è tornato nuovamente sulla gestione dell’emergenza, affermando che “mi conforta che tutti insieme stiamo affrontando questa pandemia, prima ci siamo difesi mentre adesso stiamo andando insieme all’attacco”; poi è entrato più nello specifico parlando della sua appartenenza “politica”: candidatosi alle elezioni regionali con il Pd le ha vinte, e dunque ha voluto sottolineare che “mi davano tutti per sconfitti a gennaio ma ce la siamo cavata”. Bonaccini però ha aggiunto di non sentirsi leader di nessuno e, provocato rispetto all’eventuale candidatura a segretario Pd, ha detto che “abbiamo un segretario come Nicola Zingaretti, che è mio amico e a cui voglio bene”. Il governatore dell’Emilia Romagna ha anche voluto lanciare una sorta di “sfida” al suo partito, affermando come la vittoria nella sua regione non debba significare per il Pd la convinzione di aver vinto anche in tutto il Paese. “Sicuramente si può imparare dalla nostra esperienza” ha detto Bonaccini.



