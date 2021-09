Bonafè vs Romeo “Guardi la Danimarca”/ Lui ribatte “Ma loro hanno tolto green pass..”

Continua il dibattito sul green pass all’interno della maggioranza, acceso botta e risposta tra Simona Bonafè e Massimiliano Romeo. Intervenuta a L’aria che tira, l’esponente del Partito Democratico non ha utilizzato troppi giri di parole: “Noi da sempre diciamo che il green pass è uno strumento fondamentale per tornare a fare una vita normale, in sicurezza e per non dover chiudere tutto. Il green pass a nostro parere va esteso”.

Dem a favore della certificazione verde, dunque, con la Bonafè che ha puntato il dito contro Romeo e la Lega: “Io cito la Danimarca, che con una vaccinazione record dal 10 settembre eliminerà tutte le misure che aveva messo in campo per contrastare il contagio. Ci sono alcune questioni aperte, come test salivari e tamponi gratuiti, ma il dato di fatto è uno: non ci sono alternative all’estensione del green pass. Chiedo alla Lega di smetterla con le ambiguità”.

ROMEO VS BONAFÈ SUL GREEN PASS

Non è tardata ad arrivare la replica di Romeo. Il volto del Carroccio ha stroncato il paragone della parlamentare del Pd: “Voglio ricordare che la Danimarca ha il 72% di vaccinati come l’Italia, ma loro non hanno messo il green pass e hanno detto liberi tutti”.

Nel corso del suo intervento, Romeo ha anche criticato la posizione della Bonafè sul green pass e sulla sua possibile estensione ad altri ambiti: “L’estensione alla francese rischia di comprimere diritti e libertà fondamentali. La nostra è una posizione di buonsenso perchè si può trovare l’equilibrio tra libertà e sicurezza sanitaria in modo più ragionevole”.

