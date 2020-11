Bonard Dago/ Giacca rossa per “l’ugola d’oro” de Il Collegio 5

Bonard Dago ottiene la giacca rossa, riuscirà a non farsi mandare via da Il Collegio 5?

Con tutti quelli che erano già pronti a mettere le mani sul microfono per cantare, a chi è toccato farlo nella scorsa puntata de Il Collegio 5? Ma a Bonard Dago, ovvio. Il gigante buono di questa edizione del docureality di Rai2 si è lanciato in un’esibizione che ha lasciato tutti senza parole. Non sono mancate le risate e le battutine social e non solo per la sua ugola d’oro ma anche per il suo inglese che possiamo definire scolastico. Fatto sta che alla fine anche Bonard Dago ha portato a casa la giacca rossa finendo la sua prima parte di percorso nella scuola e puntando ora all’esame finale, ci arriverà senza scossoni? Il promo della puntata di questa sera lo vede di nuovo protagonista ma mai sopra le righe, cosa ne sarà di lui in questa nuova puntata?

Bonard Dago tra calcio e poco impegno nello studio

Chi ha seguito Il Collegio 5 ormai ha imparato ad amare il gigante buono di questa edizione che, però, sa bene anche come far adirare il popolo dei social che lo trova un po’ arrogante in tutto quello che fa. Ma chi è Bonard Dago? Classe 2003, Bonard è di Zero Branco (Treviso) ma non si conoscono molte altre generalità, le uniche cose che sappiamo sono quelle che lui stesso ha rivelato nel video di presentazione definendosi un ragazzo comico che a scuola non si impegna al massimo, pur avendo molto talento ed essendo molto intelligente. La sua passione più grande è il calcio. Riuscirà a farsi ricordare dal pubblico de Il Collegio 5?



