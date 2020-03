Bonaventura alla Roma?/ Calciomercato, proposto a Petrachi: colpo a parametro zero

Ipotesi di calciomercato in casa della Roma che sta prendendo piede pure in queste ultime settimane di stop al campionato, è certo l’approdo allo spogliatoio di Fonseca di Giacomo Bonaventura, centrale del Milan. Per il momento si tratta appena di un’ipotesi del mercato di marzo, ma pure non è impensabile che qualcosa si stia già muovendo a tal proposito, specie tra l’entourage del giocatore e la stessa società giallorossa. Stando infatti le ultime voci di calciomercato raccolte dal colleghi del Corriere dello sport, pare infatti che già Mino Raiola, che difende gli interessi del centrale del Milan, lo abbia già offerto a Petrachi, che pure sta prendendo tempo, volendo valutare con attenzione questo ipotetico affare. Di certo se ne saprà meglio più avanti (considerato che altri club stanno valutando il giocatore), ma pure i tifosi giallorossi posso prepararsi.

BONAVENTURA ALLA ROMA? LA PALLA A PETRACHI

Come abbiamo detto prima, che Bonaventura arrivi alla Roma nella prossima finestra di mercato estivo è poco più di un’idea, ma pure possiamo ora fare alcune considerazioni interessanti. Come è ben noto il giocatore non opterà per il rinnovo con il club del diavolo: la società non pare interessata (nonostante le forti ostilità dei tifosi rossoneri) a scommettere ancora sul centrale, che ritornato da un grave infortunio, pare pronto a tornare a giocare ai consueti alti livelli. Partenza assicurata dunque per Bonaventura, che potrebbe fare della sua duttilità in campo certo l’ottimo biglietto da visita per farsi accogliere nello spogliatoio di Fonseca. Stando poi le ultime indiscrezioni, pare che la stessa meta sia gradita a Bonaventura: non rimane che vedere il responso di Petrachi e la Roma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA