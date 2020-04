Bonaventura via dal Milan?/ Calciomercato, ecco le offerte di Roma e Torino per Jack

Per la prossima finestra di calciomercato pare ormai scontata la partenza di Giacomo Bonaventura dal Milan: benché il centrocampista abbia più volte dichiarato il suo amore per il Diavolo e pure, assieme a Romagnoli, si stia muovendo in prima linea come rappresentante dello spogliatoio per trovare un accordo con club per il taglio degli stipendi, il destino di Jack pare ormai ben lontano dal Milano. Il caso è noto: il giocatore, di ritorno da gravi infortuni, a fine stagione non firmerà il rinnovo e grazie al suo agente Mino Raiola, sta già pure visionando le prime cospicue offerte per la prossima stagione. Appena messosi sul mercato infatti non sono mancati i club che si sono messi in fila per il suo cartellino: dal Torino fino alla Roma, senza trascurare Napoli, Lazio e Fiorentina. Ora non resta che visionare le proposte messe sul tavolo, sempre che la dirigenza del Milan non ci ripensi sulla partenza di Bonaventura.

BONAVENTURA VIA DAL MILAN? E OFFERTE DI TORINO E ROMA

Che dunque Bonaventura lasci il Milan la prossima stagione pare affatto assodato: rimane però da vedere verso quale spogliatoio. Come detto le concorrenza non manca ma stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato sono al momento Torino e Roma i due club in pole position, che pure si sono già messi in contatto con Mino Raiola, agente del giocatore. Secondo poi le ultime indiscrezioni di calciomercato pare che il Toro abbia già messo sul tavolo una proposta da un milione e mezzo a stagione, corrente da ampie rassicurazione della sua centralità nel progetto di Longo per la prossima stagione. La Roma invece, per il Corriere dello sport, avrebbe proposto a Bonaventura un accordo da due milioni di euro per tre anni, più bonus. Altri però potrebbero presto esporsi per il giocatore del Milan: staremo a vedere.



