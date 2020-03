Bonaventura via dal Milan?/ Calciomercato, Jack vuole restare ma club e Raiola…

Tema caldo in vista della prossima finestra di calciomercato in casa Milan è certo la permanenza di Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto già per il prossimo giugno. Il caso è ben particolare: come abbiamo visto da ormai tempo, la società del diavolo non pare intenzionata a discutere del rinnovo di contratto col giocatore: pesa su tale decisione certo la nota direttiva di puntare su giovani a basso ingaggio per la prossima stagione della dirigenza Gazidis (Jack percepisce un ingaggio importante e il prossimo 22 agosto compirà 31 anni). Ma non solo: a rendere il personaggio “non in linea” con le ultime direttive, anche i gravi infortuni patiti negli ultimi anni, oltre ai pessimi rapporti tra i rossoneri e il suo agente Mino Raiola, il quale pure pare avere ben altri programmi per il suo assistito.

BONAVENTURA VIA DAL MILAN? JACK VUOLE RIMANERE!

Viste tali considerazioni ci pare facile immaginare che Bonaventura dirà addio al Milan molto presto: pure però la volontà del giocatore è ben diversa. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano da Tuttosport infatti Giacomo Bonaventura non avrebbe alcun intenzione di abbandonare i colori rossoneri, a cui si è legato dal lontano 2014. E certo i tifosi non sono affatto pronti e desiderosi di salutare una delle colonne dello spogliatoio. Pure però la sua posizione di fronte alla dirigenza è ben netta e non sono poche le voci che lo vedono già nel mirino di diversi top club per la prossima sessione di calciomercato. Anzi già Roma, Lazio e Napoli, oltre che Fiorentina sono sulla tracce del giocatore. Staremo a vedere.



