Bonaventura via dal Milan?/ Calciomercato: la pista Lazio si rafforza

Giacomo Bonaventura è uno dei nomi caldi in uscita per il calciomercato Milan. Nei giorni scorsi vi avevamo riferito di una possibile doppia trattativa con il Napoli, interessato anche a Zlatan Ibrahimovic. Un’altra pista per il Jack del Milan potrebbe invece portare alla Lazio e ne parla oggi il portale specializzato Tuttomercatoweb. In effetti, Bonaventura potrebbe avere tutte le caratteristiche necessarie per essere considerato un acquisto ideale per la Lazio. Sappiamo che l’ex giocatore dell’Atalanta è reduce da un grave infortunio, ma in questa stagione è tornato ad avere un buono utilizzo in campo con il Milan: infatti Bonaventura fino a questo momento ha totalizzato 19 presenze segnando tre gol, ma ha il contratto in scadenza al termine di questo sofferto 2019-2020. In estate dunque Bonaventura sarà libero di accasarsi dove vorrà, se non trovasse un accordo per il rinnovo con il Milan: il presidente Claudio Lotito e il ds Igli Tare vantano ottimi rapporti con il suo agente Mino Raiola e stano valutando l’occasione, anche se di concreto al momento c’è poco, come ammette pure Tmw.

BONAVENTURA VIA DAL MILAN? LA PISTA LAZIO

Di certo anche Giacomo Bonaventura potrebbe essere a sua volta intrigato dall’opportunità di giocare per una squadra che sicuramente disputerà la prossima Champions League, mentre per il Milan anche l’Europa League è in dubbio. Dal punto di vista della Lazio invece l’affare potrebbe essere quello giusto perché l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi predilige giocatori già pronti, meglio se italiani, che conoscono alla perfezione la Serie A, in modo tale da rendere repentino l’adattamento in una squadra che ha un punto di forza nella continuità sia della guida tecnica sia di un gruppo di giocatori che giocano insieme da molti anni. Inserirsi bene in questo meccanismo è fondamentale, come accaduto la scorsa estate con Manuel Lazzari. Dalla parte di Bonaventura ci sono anche numeri eccellenti: Jack vanta 43 gol e 23 assist nelle sue 242 presenze in Serie A, più cinque reti in Coppa Italia e una in Europa League; inoltre il giocatore del Milan vanta anche 13 presenze con la maglia azzurra della Nazionale e tutto questo nonostante i gravi infortuni che ne hanno purtroppo condizionato la carriera. L’unico dubbio della Lazio potrebbe essere proprio quella relativa all’integrità fisica, ma d’altro canto ci sarebbe la voglia di un ritorno ai massimi livelli garantita dalla partecipazione alla Champions League. Vedremo dunque se nelle prossime settimane potrà approfondirsi quella che al momento – è giusto ribadirlo – è solamente poco più di una suggestione.



