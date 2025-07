Arrestata a Roma la deputata Carla Zambelli, su segnalazione del leader AVS Bonelli: cos'è successo e quali accuse. “Io perseguitata in Brasile”

CHI È E COME SI È ARRIVATI ALL’ARRESTO DI CARLA ZAMBELLI IN ITALIA

Era ricercata dall’Interpol dopo la sentenza di condanna dalla Corte Suprema Federale del Brasile e addirittura dovrebbe scontare 10 anni di carcere per hackeraggio: ora però Carla Zambelli, la deputata italo-brasiliana più votata alle ultime Elezioni con più di un milione di preferenze nel partito dell’ex Presidente Jair Bolsonaro, si ritrova arrestata a Roma dopo il blitz avvenuto ieri pomeriggio su segnalazione del leader dei Verdi, e portavoce di AVS, Angelo Bonelli.

Con cittadinanza italiana, Zambelli era fuggita dal Brasile lamentando la persecuzione giudiziaria e personale: lo scorso 25 maggio aveva attraversato il confine con l’Argentina e tramite gli USA è giunta in Italia, intenzionata in un primo momento a confrontarsi con i partiti de Centrodestra per un eventuale carica elettiva (progetto poi però fallito). Dopo la richiesta di estradizione giunta dal Governo di Lula lo scorso 11 giugno, tramite la Corte suprema, il Governo italiano ha riferito in Parlamento che le ricerche delle autorità finora non avevano evidenziato novità in merito.

La segnalazione insistente al Governo era stata spinta da Bonelli che al Ministro Piantedosi invitava a procedere con l’arresto: lo stesso titolare del Viminale ha però spiegato nel questioni time alla Camera delle scorse settimane come in realtà durante il primo controllo di frontiera il 5 giugno a Fiumicino, su Zambeli non risultavano precedenti penali in Italia e per questo non avrebbero comunque potuto procedere al fermo (in quanto era prima della richiesta di estradizione, ndr)

BONELLI “SPIFFERA” L’INDIRIZZO E REPUBBLICA LA INTERVISTA PRIMA DELL’ARRESTO: “MI PERSEGUITANO IN BRASILE”

Ad anticipare l’arresto di Carla Zambelli alla periferia di Roma ieri ci ha pensato un post sui social del leader di Europa Verde Bonelli che annunciava di aver comunicato alla polizia «l’indirizzo della deputata con la polizia che ha appena identificato Zambelli in un appartamento a Roma». A sapere dove abitasse in queste settimane la parlamentare italo-brasiliana, oltre ad Angelo Bonelli, anche un’altra fonte (o la stessa?, ndr) che lo ha raccontato a “La Repubblica”.

Poco prima di venire arrestata infatti l’inviato del quotidiano romano Marco Carta è riuscito a raggiungere Carla Zambelli per una intervista direttamente nell’appartamento che di lì a poco sarebbe stato trovato dalla polizia: «Sono innocente, non ho nulla da nascondere. Sono stata condannata per motivi politici», afferma la deputata che sottolineava al giornalista la necessità di cambiare casa dato che era stata scoperta così facilmente.

Zambelli è accusata di aver “invaso” con un attacco hacker il sistema giudiziario nazionale del Brasile – in particolare, del Consiglio Nazionale di Giustizia (CNJ) – inserendo anche documenti falsi. Zambelli spiega di essere innocente e di esser stato perseguitata nel suo Paese, tanto da rischiare il carcere e per questo motivo la scelta di tornare in Italia per poter da qui mostrare la sua innocenza e tornare poi in patria.

È IN CARCERE MA PER IL MOMENTO NON SARÀ ESTRADATA: ECCO PERCHÈ

«Sono la più votata in Brasile, ho preso un milione di voti. Sono una perseguitata politica», lamenta ancora la deputata brasiliana che accusa i magistrati del suo processo come dei veri e propri “dittatori”. Le prove in effetti non sono inequivocabili, con la condanna giunta dopo forti polemiche in Brasile: lei dice di essere stata ingannata da un hacker conosciuto a caso negli scorsi mesi. Sempre a “Rep” racconta la delusione per non esser stata molto difesa dal Centrodestra italiano e dallo stesso Donald Trump, che pure è molto vicino all’ex Presidente Bolsonaro.

Zambelli ha grossi problemi di salute (soffre di continue sincopi, ndr) e per questo è fuggita col marito e con il padre che ora l’assisteva da quando è tornata Roma: «se tornassi ora in Brasile finirei in carcere e non so come sopravvivervi». In realtà ora che Carla Zambelli è stata presa in custodia non verrà subito estradata in quanto la giustizia italiana è chiamata ed esaminare la richiesta della giudice de Moraes per capire se l’estradizione in un caso del genere soddisfa o no gli accordi nei trattati Italia-Brasile. Il Governo di Lula spinge per richiamare in patria Zambelli ma ora la “palla” passa alla giustizia italiana.